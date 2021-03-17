Красивій жінці важче, – Карла Бруні розповіла про своє ставлення до віку та чим замінює ботокс

Топмодель та екс перша леді Франції Карла Бруні знялася у новій фотосесії для іспанського Vanity Fair. Крім цього, Зірка дала відверте інтерв'ю, у якому не лише торкнулася теми обвинувального вироку свого чоловіка Ніколя Саркозі, але й розповіла про своє ставлення до віку і чому не робить ін'єкції ботоксу.

Карла Бруні позувала фотографу Езре Петроніо у стильних образах з нової колекції паризького модного будинку Saint Laurent. У грудні жінці виповнилося 53 роки, але вона продовжує вражати привабливим виглядом та ефектними знімками. Карла сама зізналася, що її секрет краси не лише у генетиці.

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Чи боїться Карла Бруні старіти і чому не робить ін'єкцій ботоксу

Карла Бруні зізналася, що боїться старості та смерті. Адже вважає себе звичайною нормальною жінкою. Проте у неї є особливе ставлення до віку.

Чи боюся я старіти? Красивій жінці важче. Мене лякає старість, а також смерть. Але я вважаю себе нормальною жінкою. Краса дуже відносна. Я бачила так багато чудових жінок, у яких немає чарівності… Ви знаєте, що таке сексуальність? Чарівність. І це не має нічого спільного з віком,

– каже екс перша леді Франції.

Вона також додала, що для неї взірцем жіночої чарівності є Джейн Фонда. Коли Карла її бачить та повторює собі: "Я хочу бути схожою на неї". Адже чоловіки і жінки бачать Джейн та навіть не замислюються, що їй за 80, бо вона настільки захоплює.

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю Карла Бруні сказала, що ніколи не користувалася ботоксом. А цього разу вирішила нарешті відкрити секрет своєї краси і молодості.

Ботокс не підходить для мого віку. У 30 років – так, але в моєму віці проблема не в зморшках, а в тому, щоб все було на своїх місцях. Ботокс можна ставити скрізь, але якщо щось обвисає – то воно обвисає. Насправді ботокс тільки погіршує ситуацію,

– відверто розповідає Карла.

Натомість зірка робить лазерні процедури: ультразвук, фраксель – променева терапія. Їй важливо, аби не було ніяких уколів та ризиків. А так ці "машини" стимулюють дерму і епідерміс, надаючи їм природного вигляду. Карлу лякають процедури, у яких щось може піти не так, бо цей результат назавжди.

Як краса допомогла Карлі Бруні у юному віці познайомитися з Ів Сен-Лораном

У виданні зазначають, що Карла Бруні успадкувала красу матері Маріси. А саме: блакитні очі та "кошачі" витончені риси обличчя, які допомогли їй побудувати успішну кар’єру манекенниці. Одну з перших можливостей вона отримала від Ів Сен-Лорана. Карла згадує: "Я ходила на підготовки перед шоу, але ніколи його не бачила. Мене дуже вразило працювати на нього, не знаючи його. Одного разу жінка, яка відповідала за моделей, Ніколь Доріє, сказала йому, що Ів Сен-Лоран повинен побачити мене. Вона описала мене, як білу дівчину з темним тілом".

Топмодель не приховує, що дуже пишається роботою з Ів Сен-Лораном. Адже він обирав найкрасивіших жінок, тому і віддавав перевагу моделям із темним відтінком шкіри, бо тканини різних кольорів та коштовності мають ідеальних вигляд на їхньому тілі. Додамо, що у Карли досі хороші стосунки із креативним директором дому високої моди Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло.