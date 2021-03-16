Американська акторка, фотомодель, режисерка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі стала обличчям нового аромату одного з найстаріших будинків парфумерії Guerlain. Голлівудська 45-річна зірка позувала зі щирою білосніжною посмішкою та з ніжним макіяжем.

Анджеліна Джолі з’явилася на рекламних фото та у відео аромату Mon Guerlain Sparkling Bouquet. На камеру знаменитість продемонструвала жіночність та природну вроду.

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Анджеліна Джолі стала обличчям рекламної кампанії нового аромату Guerlain

Рекламуючи парфуми Mon Guerlain Sparkling Bouquet від Guerlain, Анджеліна Джолі позувала в атласній сукні ніжно-рожевого кольору, а її образ доповнювали ніжний природний макіяж та укладка на довгому волоссі з легкою недбалістю. Також шанувальники зірки звернули увагу на її життєрадісну посмішку, яку побачили в рекламі.

Щодо нового аромату від Guerlain, то парфумерний будинок не зупиняє досліджень різних граней сучасної жіночності. Такий підхід до виготовлення парфумів у результаті дав аромат, який, за словами представників бренда, "відображає ауру жінки, чия посмішка сяє на весь світ".

Аромат Mon Guerlain Sparkling Bouquet наділений виразними фруктовими нотами, які раніше можна було відчути в оригінальній версії Mon Guerlain. А також у парфумах відкриваються запахи лаванди, жасмину, ванілі, сандалового дерева, які підсилює грушевий акорд.

Mon Guerlain Sparkling Bouquet відображає ауру сяючої жінки, чия посмішка прикрашає світ. У той час як сильна, вільна і чуттєва сторона Анджеліни Джолі втілилася у всесвіті оригінального аромату, для нової варіації вона розкривається в новому, ще більш яскравому світлі,

– пояснюють представники Guerlain.