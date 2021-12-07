Красиво, бо просто: 3 мінімалістичні тренди у зимовому манікюрі

Мінімалізм залишиться популярним взимку 2021 – 2022. Тренди у манікюрі також будуть витриманими у цьому стилі.

Зимовий манікюр не завжди повинен бути виконаним у темних глибоких відтінках чи включати яскравий дизайн. Провідні нейл-майстри радять спробувати мінімалістичне і природне покриття у новому сезоні.

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Зокрема манікюристи додають, що нехтувати натуральним і лаконічним нейл-артом не варто, але робити його можна не лише за допомогою темних відтінків лаків для нігтів. Насамперед уваги заслуговують витончений френч, нюдова невимушена палітра та червоне покриття, що залишається модним і класичним, незважаючи на час та тренди.

Зимовий манікюр: 3 мінімалістичні тренди

Нюдова природність

Манікюр у нюдових відтінках знову буде актуальним цієї зими. Палітра розкішна – бежеві, напівпрозорі, кремові та інші відтінки нюду чудово доповнять будь-який образ. Природний нюд повернувся в нейл-індустрію та з новим диханням став ключовим трендом у зимовому манікюрі.



Натуральне покриття на нігтях / Фото з інстаграму @smythsisters



Нюдовий манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein

Французька класика

Не дивлячись на те, що трендсеттери активно відтворюють на нігтях вдосконалений кольоровий френч та експериментують з формою обов'язкової смужки, класичний французький манікюр із білою смужкою – завжди правильне рішення для будь-якої пори року. Цікаво, що взимку 2021 – 2022 френч стане головним атрибутом вдалого образу. Йому віддають перевагу світові модниці, селебріті, інфлуенсери.



Мінімалістичний французький манікюр / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Ідеальний варіант френчу від Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Червоний

Поза часом також залишаються нігті з лаком червоного кольору. Авторитетні нейл-майстри зазначають, що цієї зими червоний манікюр буде одним із головних тенденцій у манікюрі. Ви можете зробити як однотонне покриття, так і додати кілька пристрасних мінімалістичних акцентів у нейл-дизайн.



Вінтажний нейл-дизайн із червоним лаком / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Червоні акценти / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland