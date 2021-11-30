Кожен сезон має свої особливості нейл-арту. Про 7 головних манікюрних тенденцій зими повинні знати усі.

До теми Ювелірний тренд: який модний і святковий манікюр потрібно спробувати взимку – розкішні фото

Тренди в манікюрі зими 2021 – 2022

Натуральність

Тренд на натуральність стає частиною життя кожного. Якщо взимку вам навіть не хочеться виходити з дому, то спробуйте такий актуальний варіант манікюру.



Природне покриття / Фото з інстаграму @thehotblend

Простота у всьому

Взимку з моди не вийдуть мінімалістичні дизайни. Вони вражають своїм стилем, універсальністю та елегантністю. Ідеальний нейл-арт наступного сезону – це про витончену графіку, акуратні візерунки, ніжні малюнки та трішки блискіток.



Лаконічний манікюр / Фото з інстаграму @overglowedit

Зворотний френч

Черговий вдосконалений варіант французького манікюру виявився перевернутим. Аби створити "френч навпаки", необхідно виділити не кінчик нігтя, а його основу, щоб у результату отримати своєрідне обрамлення.



Оригінальний дизайн / Фото з інстаграму @nailsbyheathere

Гламур

Новорічні зимові свята вимагають відповідного стилю в манікюрі. Урізноманітнити мінімалістичний нейл-дизайн можна за допомогою втирки, блискіток, страз, металічних лаків, золота і срібла.



Шик і блиск / Фото з інстаграму @charsgelnails_

Відтінки справжньої леді

Чудовою альтернативою складного дизайну слугує однотонний манікюр. Авторитетні нейл-майстри радять звернути увагу на насичені відтінки – благородний винний, темно-синій, смарагдово-зелений або чорнильний. Пам'ятайте, що пастельним відтінкам місце у манікюрі на теплий сезон.



Глибокі відтінки в тренді / Фото з інстаграму @betina_goldstein​

Абстрактний

Прихильницям неймовірного нейл-арту буде до вподоби тренд на абстрактність. Сміливо експериментуйте з геометричними фігурами, незвичними візерунками, хаотичними лініями. Щодо кольорів, то доречними будуть як зухвалі яскраві, так і нейтральні. Якщо бракує ідей, то почніть із трендового negative space, залишивши на нігтях не промальовані ділянки.



Абстрактний манікюр / Фото з інстаграму @charsgelnails_

Подвійний френч

Для створення найбільш модного манікюру можна поєднати 2 техніки френчу: акцент на кінчику нігтя та на його основі. Подвійне обрамлення вдало доповнять глітерні закарлючки, декор або матовий фініш.



Стильний французький манікюр / Фото з інстаграму @charsgelnails_