Експерти в індустрії краси переконані, що тренд створений, аби висміяти нескінченну низку химерних поглядів на модний макіяж. Хвилясті брови у вигляді маленьких арок називають "бровами МакДональдса".
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Коли популярний інфлуенсер пробує щось незвичне, то його послідовники згодом також це роблять. У цьому випадку все почалося з королеви б’юті-блогерів та професійної візажистки Худи Каттен. Вона надихнулася фаст-фудом і опублікувала у соціальних мережах туторіал дивного макіяжу брів. Після цього сатиричний жарт підтримали шанувальники Худи, і до сьогодні публікують відео-відповіді.
Тренд передбачає маскування натуральних волосин та малювання нових (майже до скронь) у вигляді фірмової літери "M" компанії McDonald's. Насправді тренд має жартівливий характер, тому необхідності створювати дивні брови немає. Проте, якщо ви не хочете відставати від останніх б’юті-тенденцій і маєте вільний час, то селфі з оригінальним оформленням брів гарантує вам чимало вподобань та активність на вашій інстаграм-сторінці.
Брови-арки у стилі McDonald's
Візажистка Худа Каттан створила б'юті-тренд / Фото Bored Panda
Спочатку брови потрібно висвітлити / Фото з інстаграму @beautybyelenax
Наступний крок – брови-арки / Фото з інстаграму @beautybyelenax
Як виглядають трендові брови у стилі McDonald's / Фото з інстаграму @beautybyelenax
Жартівливий тренд на брови-арки / Фото з інстаграму @tartecosmetics
Індустрія краси продовжує дивувати / Фото з інстаграму @brandyrosetv