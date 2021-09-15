Эксперты в индустрии красоты убеждены, что тренд создан, чтобы высмеять бесконечную череду странных взглядов на модный макияж. Волнистые брови в виде маленьких арок называют "бровями МакДональдса".

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Когда популярный инфлуенсер пробует что-то необычное, то его последователи впоследствии также это делают. В этом случае все началось с королевы бьюти-блоггеров и профессиональной визажистки Худы Каттен. Она вдохновилась фаст-фудом и опубликовала в социальных сетях туториал удивительного макияжа бровей. После этого сатирическую шутку поддержали поклонники Худы, которые и сегодня публикуют видео-ответы.

Тренд предусматривает маскировку натуральных волосинок и рисование новых (почти к вискам) в виде фирменной буквы "M" компании McDonald's. На самом деле тренд имеет шутливый характер, поэтому необходимости создавать странные брови нет. Однако, если вы не хотите отставать от последних бьюти-тенденций и есть свободное время, то селфи с оригинальным оформлением бровей гарантирует вам немало лайков и активность на вашей инстаграм-странице.

Брови-арки в стиле McDonald's



Визажистка Худа Каттан создала бьюти-тренд / Фото Bored Panda