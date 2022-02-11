Культова зачіска Дженніфер Лопес: hair-стиліст зірки показує, як це зробити

Знаменита співачка та акторка Дженніфер Лопес є амбасадоркою культових б'юті-образів, які прагнуть повторити модниці з усього світу. Тому hair-стиліст зірки Кріс Епплтон продемонстрував, як зробити її улюблену зачіску – високий пучок.

Незмінний автор hair-образів Джей Ло опублікував на своїй інстаграм-сторінці туторіал. Він показав, що культову зачіску відомої красуні можна повторити навіть своїми руками, якщо дотримуватися його інструкції та порад.

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Як повторити культову зачіску Дженніфер Лопес

Неймовірна Дженніфер Лопес обожнює високий пучок у різних його варіаціях. Саме таку зачіску вона обирає для більшості офіційних подій і виходів на червону доріжку. Над бездоганним hair-образом зірки завжди працює Кріс Епплтон. Послугами стиліста також користуються Кім Кардашян, Дуа Ліпа, Дрю Беррімор та інші селебріті.



Як виглядає фірмовий пучок Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму Кріса Епплтона

Фірмовий високий пучок Дженніфер легко відтворити самостійно за лічені хвилини. На перший погляд може здатися, що укладка вимагає докладання максимум зусиль, але це не так.

Насамперед потрібно розділити волосся на 2 секції, зібрати їх у високі напівпучки та закріпити за допомогою звичайних гумок для волосся. Далі слід просмикнути 1 напівпучок в інший, щоб отримати об'ємний великий пучок. Потім його варто додатково розправити і зафіксувати спеціальними шпильками.

Навчайтеся створювати стильну зачіску з відеоуроком від Кріса Епплтона.

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