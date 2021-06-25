25-річна британська співачка Дуа Ліпа стала обличчям нової колекції Versace. Знаменита красуня очолила рекламну кампанію осінньо-зимової колекції бренда.

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Дуа Ліпа змінила колір волосся на вогненно-червоний

Над створенням рекламної фотосесії з участю Дуа Ліпи працював культовий дует фотографів – Мерт Алас і Маркус Пігготт. На знімках співачка позувала в яскравих образах з нової колекції, демонструючи головні модні тренди наступного сезону.

Родзинкою образу Дуа Ліпи став насичений вогненно-рудий відтінок волосся. Раніше співачка мала темні локони. Проте Донателла Версаче аргументувала причину такого б'юті-перевтілення.

"Блонд" банальний, хоча я і сама білявка. А вогненно-червоний – символ пристрасті і сили,

– прокоментувала кампейн Донателла в бесіді з WWD.

Дизайнерка Будинку моди Versace додала, що завжди захоплювалася красою Дуа Ліпи, і вирішила зробити її головною героїнею нової рекламної кампанії. "Я вперше зустріла її кілька років тому в Лондоні. Я знала, що вона красива дівчина, але коли я почула тембр її голосу, я відразу зрозуміла, що в ній є щось унікальне і особливе. З того часу я стала свідком зльоту її кар'єри, і ми співпрацювали у багатьох проектах. В той момент я не могла придумати іншої жінки, яка могла б краще передати дух Versace і цієї колекції", – пояснила Донателла Версаче.

Аби акцент в образі Дуа Ліпи залишався на вогненно-рудому прямому волоссі та модному чубчику, візажисти Versace вирішили не робити співачці яскравого макіяжу. Вони лише підкреслили її погляд, додали блиску губам, виділили характерні риси обличчя і стильно зачесали брови.