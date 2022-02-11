Культовая прическа Дженнифер Лопес: hair-стилист звезды показывает, как ее сделать

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес – амбассадор культовых бьюти-образов, которые стремятся повторить модницы со всего мира. Поэтому hair-стилист звезды Крис Эпплтон продемонстрировал, как сделать ее любимую прическу – высокий пучок.

Бессменный автор hair-образов Джей Ло опубликовал на своей инстаграм-странице туториал. Он показал, что культовую прическу известной красавицы можно повторить даже своими руками, если следовать его инструкциям и советам.

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Как повторить культовую прическу Дженнифер Лопес

Невероятная Дженнифер Лопес обожает высокий пучок в разных его вариациях. Именно такую ​​прическу она выбирает для большинства официальных событий и выходов на красную дорожку. Над безупречным hair-образом звезды всегда работает Крис Эпплтон. Услугами стилиста также пользуются Ким Кардашян, Дуа Липа, Дрю Бэрримор и другие селебрити.

Как выглядит фирменный пучок Дженнифер Лопес / Фото из инстаграма Криса Эпплтона

Фирменный высокий пучок Дженнифер легко сделать самостоятельно в считанные минуты. На первый взгляд может показаться, что укладка требует максимум усилий, но это не так.

Прежде всего нужно разделить волосы на 2 секции, собрать их в высокие полупучки и закрепить с помощью обычных резинок для волос. Далее следует продеть один полупучок в другой, чтобы получить объемный большой пучок. Затем его следует дополнительно расправить и зафиксировать специальными шпильками.

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