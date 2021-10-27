Lancôme анонсував ексклюзивну б'юті-лінійку, присвячену "Емілі в Парижі": перші фото

Серіал "Емілі в Парижі" став популярним серед молоді. Тому косметичний бренд Lancôme вирішив випустити ексклюзивну колекцію косметики саме перед прем'єрою 2 сезону стрічки.

Напередодні виходу 2 сезону "Емілі в Парижі" у грудні Lancôme анонсував лімітовану колекцію косметики, яка буде присвячена серіалу. ЗМІ повідомляють, що лінійка має вийти в листопаді цього року.

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Lancôme присвятив косметику "Емілі в Парижі"

Шанувальники серіалу з Лілі Колінз у головній ролі з нетерпінням чекають прем'єри 2 сезону. Lancôme раніше потішить їх лінійкою косметики за мотивами "Емілі в Парижі".

Майбутня лімітована колекція включатиме косметику й аромати виробництва Lancôme і передаватиме естетику французької б'юті-сфери. Бренд помістив на паковання засобів зображення знаменитого брелока Емілі з Ейфелевою вежею.

Найцікавішим продуктом у наборі стала палетка тіней у формі серця. Вона поділена на 3 блоки ("Емілі", "Мінді" і "Камілла"), кожен з яких присвячений одній із героїнь серіалу. Окрім цього, також можна очікувати реліз помади L'Absolu Rouge, туші Monsieur Big, сироватки Advanced Genifique, парфумів Idôle eau de Parfum і косметички. У колекції Lancôme x Emily in Paris переважають чорний і рожевий кольори.

Генеральна директорка Lancôme Франсуаза Леманн зазначила: "У питанні капсульних колекцій стратегія Lancôme полягає в тому, щоб викликати хвилювання й охопити нову аудиторію за допомогою несподіваних партнерських відносин".

Точна дата виходу капсульної б'юті-колекції ще не відома. ЗМІ припускають, що продажі в Європі почнуться в листопаді, а в США і в Азії – у грудні.



Якою буде косметика за мотивами серіалу "Емілі в Парижі" / Фото з інстаграму @lancomeofficial



Лімітована лінійка косметики / Фото WWD

Нагадаємо, другий сезон серіалу "Емілі в Парижі" з Лілі Колінз, Ешлі Парк, Філіппін Леруа-Больє, Лукасом Браво та Каміль Разза у головних ролях вийде на Netflix 22 грудня 2021 року.

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