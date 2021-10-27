Lancôme анонсировал эксклюзивную бьюти-линейку, посвященную "Эмили в Париже": первые фото

Сериал "Эмили в Париже" стал популярным среди молодежи. Поэтому косметический бренд Lancôme решил выпустить эксклюзивную коллекцию косметики именно перед премьерой 2 сезона ленты.

Накануне выхода 2 сезона "Эмили в Париже" в декабре Lancôme анонсировал лимитированную коллекцию косметики, которая будет посвящена сериалу. СМИ сообщают, что линейка должна выйти в ноябре этого года.

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Lancôme посвятил косметику "Эмили в Париже"

Поклонники сериала с Лили Коллинз в главной роли с нетерпением ждут премьеры 2 сезона. Lancôme ранее порадует их линейкой косметики по мотивам "Эмили в Париже".

Будущая лимитированная коллекция будет включать косметику и ароматы производства Lancôme и передавать эстетику французской бьюти-сферы. Бренд поместил на упаковку средств изображение знаменитого брелка Эмили с Эйфелевой башней.

Самым интересным продуктом в наборе стала палетка теней в форме сердца. Она поделена на 3 блока ("Эмили", "Минди" и "Камилла"), каждый из которых посвящен одной из героинь сериала. Кроме этого, также можно ожидать релиз помады L'Absolu Rouge, туши Monsieur Big, сыворотки Advanced Genifique, духов Idôle eau de Parfum и косметички. В коллекции Lancôme x Emily in Paris преобладают черный и розовый цвета.

Генеральный директор Lancôme Франсуаза Леманн отметила: "В вопросе капсульных коллекций стратегия Lancôme состоит в том, чтобы вызвать волнения и охватить новую аудиторию с помощью неожиданных партнерских отношений".

Точная дата выхода капсульной бьюти-коллекции еще не известна. СМИ предполагают, что продажи в Европе начнутся в ноябре, а в США и в Азии – в декабре.



Какой будет косметика по мотивам сериала "Эмили в Париже" / Фото из инстаграма​ @lancomeofficial

Лимитированная линейка косметики / Фото WWD

Напомним, второй сезон сериала "Эмили в Париже" с Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Лукасом Браво и Камиль Раза в главных ролях выйдет на Netflix 22 декабря 2021 года.

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