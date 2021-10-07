Леді в червоному: К'яра Ферраньї вразила голлівудським б'юті-образом для Bulgari – розкішні фото

Італійська модна блогерка, трендсеттерка 34-річна К'яра Ферраньї співпрацює з відомими брендами, вона впливає на стиль своїх підписників в інстаграмі, яких у неї понад 25 мільйонів, тому зірка є особливою і бажаною гостею на всіх модних показах. Щоб подивитися на шоу Bulgari в Мілані, К'яра з'явилася у розкішному голлівудському образі, який варто побачити всім.

К'яра Ферраньї називає себе "хрещеною матір’ю Bulgari". Вона особливо любить цей бренд. Тому мала особливо модний і спокусливий вигляд на показі Bulgari у рамках Тижня моди в Мілані. Блогерка і дизайнерка обрала червону мінісукню на одне плече зі шлейфом, дорогоцінними стразами і звабливими розрізами. Зірка доповнила образ масивним кінським хвостом та мейк-апом з акцентом на червоні губи.

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К'яра Ферраньї вразила б'юті-образом для Bulgari

Макіяж і зачіска К'яри Ферраньї ідеально гармоніювали із вбранням. Гламурний зірковий візажист Мануель Мамелі почав створювати мейк-ап знаменитої красуні з ідеального тону обличчя. Він красиво підкреслив "яблучка щік" персиковими рум'янами, додав туди хайлайтер, а також – на внутрішні кутики очей, кінчик носа, перенісся, "пташку" над верхньою губою.

На повіках модної блогерки красувалися білі і коричневі шимерні тіні, ретельно розтушовані. Її погляд був особливо виразним, а очі виглядали візуально більш розкритими завдяки тонким і довгим ідеальним чорним стрілкам. Для ефектності погляду візажист К'яри промалював білим олівцем водяну лінію нижніх повік та видовжив вії за допомогою чорної туші, а брови зачесав вгору і закріпив гелем.

Особливої уваги заслуговує макіяж губ інфлуенсерки. Замість класичного червоного відтінку помади Мануель Мамелі вибрав насичений малиновий. Губи і сукня ідентичного кольору – це моветон. Аби губи К'яри здавалися більш пухкими й об’ємними , майстер макіяжу підкреслив їхній контур спеціальним олівцем такого ж відтінку, як помада.

Щодо зачіски, то hair-стиліст Ендрю Чао зібрав розкішні густі та довгі біляві локони К'яри Ферраньї у високий гладкий хвіст. Майстер зафіксував зачіску на маківці за допомогою шпильок і стайлінгових засобів, які обгорнув пасмом волосся зірки. Масивні голлівудські хвилі з волосся звабливо спадали на спину гості модного показу Bulgari.

Натомість у манікюрі К'яра вирішила витримати мінімалістичний стиль. Вона покрила свої недовгі нігті мигдалеподібної форми нюдовим лаком.

Ідеальний голлівудський образ К'яри Ферраньї викликав захоплення в її шанувальників та модних критиків. Інстаграм-публікації блогерки зі шоу Bulgari зібрали понад 600 тисяч вподобань і більше 2 тисяч коментарів кожна. Прогнозуємо, що макіяж і зачіска в такому стилі скоро стануть найпопулярнішими на всіх вечірках світу.



Голлівудські макіяж і зачіска К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму зірки

Реакція шанувальників

"Леді в червоному";

"Дуже чуттєво";

"Ти виглядаєш неймовірно";

"Здається у тебе був виснажливий день";

"Яка богиня";

"Захоплюєш дух, моя любове".



Як виглядав мейк-ап К'яри зблизька / Фото з інстаграму Мануеля Мамелі



Красивий і трендовий образ / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Розкішна зачіска / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї

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