Леди в красном: Кьяра Ферраньи поразила голливудским бьюти-образом для Bulgari – роскошные фото

Итальянская модная блогерша, трендсеттер 34-летняя Кьяра Ферраньи сотрудничает с известными брендами, она влияет на стиль своих подписчиков в инстаграме, которых у нее более 25 миллионов, поэтому звезда особенная и желанная гостья на всех модных показах. Чтобы посмотреть на шоу Bulgari в Милане, Кьяра предстала в роскошном голливудском образе, который стоит увидеть всем.

Кьяра Ферраньи называет себя "крестной матерью Bulgari". Она особенно любит этот бренд. Поэтому имела особенно модный и соблазнительный вид на показе Bulgari в рамках Недели моды в Милане. Блогер и дизайнер выбрала красное мини-платье на одно плечо со шлейфом, драгоценными стразами и соблазнительными разрезами. Звезда дополнила образ массивным конским хвостом и мейкапом с акцентом на красных губах.

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Кьяра Ферраньи поразила бьюти-образом для Bulgari

Макияж и прическа Кьяры Ферраньи идеально гармонировали с нарядом. Гламурный звездный визажист Мануэль Мамели начал создавать мейкап знаменитой красавицы из идеального тона лица. Он красиво подчеркнул "яблочки щек" персиковыми румянами, добавил туда хайлайтер, а также – на внутренние уголки глаз, кончик носа, переносицу, "птичку" над верхней губой.

На веках модной блогерши красовались белые и коричневые шиммерные тени, тщательно растушеванные. Ее взгляд был особенно выразительным, а глаза выглядели визуально более раскрытыми благодаря тонким и длинным идеальным черным стрелкам. Для эффектности взгляда визажист Кьяры прорисовал белым карандашом водяную линию нижних век и удлинил ресницы с помощью черной туши, а брови зачесал вверх и закрепил гелем.

Особого внимания заслуживает макияж губ инфюенсера. Вместо классического красного оттенка помады Мануэль Мамели выбрал насыщенный малиновый. Губы и платье идентичного цвета – это моветон. Чтобы губы Кьяры казались более пухлыми и объемными, мастер макияжа подчеркнул их контур специальным карандашом такого же оттенка как помада.

Что касается прически, то hair-стилист Эндрю Чао собрал роскошные густые и длинные белокурые локоны Кьяры Ферраньи в высокий гладкий хвост. Мастер зафиксировал прическу на макушке с помощью шпилек и стайлинговых средств, которые обвил прядью волос звезды. Массивные голливудские волны с волос обольстительно спадали на спину гостье модного показа Bulgari.

Зато в маникюре Кьяра решила выдержать минималистичный стиль. Она покрыла свои недлинные ногти миндалевидной формы нюдовым лаком.

Идеальный голливудский образ Кьяры Ферраньи вызвал восхищение у ее поклонников и модных критиков. Инстаграм-публикации блогерши из шоу Bulgari собрали более 600 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев каждая. Прогнозируем, что макияж и прическа в таком стиле скоро станут самыми популярными на всех вечеринках мира.



Голливудские макияж и прическа Кьяры Ферраньи / Фото из инстаграма звезды

Реакция поклонников

"Леди в красном";

"Очень чувственно";

"Ты выглядишь невероятно";

"Кажется у тебя был утомительный день";

"Какая богиня";

"Захватываешь дух, моя любовь".



Как выглядел мейк-ап Кьяры вблизи / Фото из инстаграма Мануэля Мамели



Красивый и трендовый образ / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи



Роскошная прическа / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи

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