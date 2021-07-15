Кожен літній сезон дивує оновленими або абсолютно неочікуваними тенденціями. Таким чином в моду повернулися бохо-косички, які були хітом епохи 60-х.

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Бохо-косички – наймодніша зачіска літа 2021

Вперше акцентне плетіння з косичками по боках обличчя можна було побачити на модницях 60-х років, коли процвітав рух хіпі. Схожа зачіска нагадувала стиль індійських дівчат. В укладки була й 2 хвиля популярності. Саме тоді, вкінці 90-х та на початку нульових, модними стали бохо-косички.

Епоха початку 00-х славилася трендом на надмірність, бохо й етномотиви. А мода 2021 активно вдосконалює славнозвісні тенденції минулого. Тому старий тренд став знову актуальним цього літа: повернувся до життя у вдосконаленому варіанті.

Варто додати, що бохо-косички легко і швидко повторити, зокрема зачіска є практичною та універсальною. На прямому волоссі вона створюватиме цікавий акцент, а неслухняні хвилясті пасма допоможе красиво вкласти. Аби повторити плетіння, вам не потрібно володіти особливими навичками чи застосовувати термоприлади.

Техніка створення зачіски проста: зробіть на волоссі прямий проділ, відділіть невелими симетричні пасма і заплетіть косички, які потім можна зафіксувати прозорими або кольоровими спеціальними гумками. Таких б'юті-образ доповнить будь-яке літнє вбрання та урізноманітнить ваш стиль.

Образи зірок із бохо-косичками для натхнення



Джіджі Хадід із бохо-косичками / Фото Harper's Bazaar