Леди Гага поддержала Украину, которая сегодня борется против напавшей на нее России. После церемонии вручения наград SAG Awards 2022 Гага опубликовала селфи в роскошном образе и написала пост, в котором выразила свою позицию по отношению к войне России с Украиной.
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Леди Гага поддержала Украину на премии SAG Awards 2022
Знаменитая красавица, певица и актриса Леди Гага опубликовала новое сообщение на своей инстаграм-странице, где у нее более 51 миллиона подписчиков. Звезда показала свое блестящее платье, украшения, модный макияж с акцентом на глаза с широкими черными стрелками и белыми тенями, а также стильную прическу с эффектом влажных волос. Бьюти-образ трендсеттер демонстрировала на церемонии вручения наград SAG Awards 2022.
Леди Гага поразила не только своей красотой, но и щемящими словами поддержки Украины. Певица отметила, что она молится за Украину и за то, чтобы наши сердца не были разбиты.
Леди Гага в красивом бьюте-образе поддержала Украину / Фото с инстаграмма певицы
Полный текст публикации Леди Гаги:
Мое настоящее желание сегодня состоит в том, чтобы в течение 2 часов я и мои коллеги-актеры на SAG Awards вызвали бы у публики улыбку. Для меня большая честь быть там, это привилегия быть артистом. Существует много причин, по которым мир не дает нам улыбаться. Я молюсь сегодня о Украине и посылаю улыбки всем вашим сердцам, я молюсь, чтобы скоро они стали целыми.
Ее пост также опубликовала официальная учетная запись SAG Awards.
Пост Леди Гаги репостят / Фото с инстаграмма @tntdrama
Реакция поклонников
- "Самая красивая внутри и снаружи";
- "Прекрасный ангел";
- "Мы тебя любим";
- "Горжусь тобой";
- "Ты – самый лучший человек".
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