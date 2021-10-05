Леді Гага знову береться за косметику: які тіні для щоденного макіяжу презентувала співачка

Знаменита співачка, акторка, авторка пісень, Леді Гага також пробує свої сили у б’юті-бізнесі. 17 вересня 2019 року зірка створила власний веганський косметичний бренд Haus Laboratories. Вона вже встигла випустити чимало продукції для макіяжу, але цього разу здивувала шанувальників особливою лімітованою палеткою тіней, яку повністю виготовили в Італії.

Нещодавно Леді Гага знімалася у кримінальній драмі, заснованій на реальних подіях, "Дім Ґуччі" у головній ролі. Але це не завадило їй розробити палетку тіней для повік із 18 відтінками у стилі ностальгії за гламуром.

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Леді Гага випустила лімітовані тіні для повік

Епатажна співачка створила бренд, який спеціалізується на виробленні засобів для макіяжу, для того, щоб за допомогою бізнесу в індустрії краси, аби розвінчати свій стереотипний сексуальний образ попзірки. Леді Гага завжди відверто заявляє: "Макіяж змінив моє життя". Цікаво, що й свій б'юті-бренд Haus Laboratories знаменитість запустила без співпраці з великими косметичними компаніями. У неї була лише невелика група працівників, включаючи авторитетну візажистку Сару Танно, яка давно працює з Леді Гагою. 2 роки тому скандальна співачка анонсувала запуск свого косметичного бренда під таким гаслом: "Наша місія – поширювати доброту, хоробрість та креативність у світі, надаючи ці інструменти для самовираження, і, якщо ви схильні до цього, переосмислюйте".

Не дивлячись на те, що Леді Гага ніколи не прагла стати знавцем теми краси, а лише підприємцем, їй вдається створювати такі стійкі помади, олівці, лайнери і тіні для повік, які миттєво зникають з полиць косметичних крамниць. Її найновішою палеткою тіней для повік є Love for Sale, які названі на честь її спільного музичного альбому з Тоні Беннеттом.

Тіні Love for Sale представлені в 18 дуже насичених відтінках. Зокрема, Леді Гага є особливо категоричною до складу косметики від Haus Laboratories. Тому нова палетка повністю вироблена в Італії згідно з веганськими правилами і без жорстокості. Співачка виступає за доброту. Цього разу вона мала на меті створити позачасовий вигляд гламуру за допомогою нових інноваційних формул, які забезпечать стійкість і пігментованість кольору.

Палетка тіней складається з відтінків різних текстур: 9 матових, 4 мерехтливих, 4 металеві та 1 універсальна топова, яку можна використовувати замість бази під тіні.

Знаєте, палітра Love for Sale займає особливе місце в моєму серці, тому що це справді класика для щоденного образу. Натхнення на це мені прийшло з пісні Коула Портера під назвою "Ніч і день". Я дійсно використовую палетку щодня. І також приємно, що вона називається Love for Sale. Це зроблено з любов'ю, і це означає любов

– зазначила Леді Гага в інтерв'ю для Vogue.

Love for Sale коштують близько 52 доларів. 1 долар від кожної покупки на офіційному сайті Haus Laboratories буде передано в благодійну організацію Тоні Беннетта "Дослідження мистецтв", яка забезпечує більшу рівність та можливості у мистецтві для незабезпечених підлітків.



Веганські тіні для щоденного макіяжу / Фото Haus Laboratories