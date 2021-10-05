Леди Гага снова берется за косметику: какие тени для ежедневного макияжа представила певица

Знаменитая певица, актриса, автор песен, Леди Гага также пробует свои силы в бьюти-бизнесе. 17 сентября 2019 года звезда создала собственный веганский косметический бренд Haus Laboratories. Она уже успела выпустить немало продукции для макияжа, но на этот раз удивила поклонников особой лимитированной палеткой теней, которую полностью изготовили в Италии.

Недавно Леди Гага снималась в криминальной драме, основанной на реальных событиях, "Дом Гуччи" в главной роли. Но это не помешало ей разработать палетку теней для век с 18 оттенками в стиле ностальгии по гламуру.

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Леди Гага выпустила лимитированные тени для век

Эпатажная певица создала бренд, который специализируется на изготовлении средств для макияжа, для того, чтобы с помощью бизнеса в индустрии красоты развенчать свой стереотипный сексуальный образ поп-звезды. Леди Гага всегда откровенно заявляет: "Макияж изменил мою жизнь". Интересно, что и свой бьюти-бренд Haus Laboratories знаменитость запустила без сотрудничества с крупными косметическими компаниями. У нее была лишь небольшая группа сотрудников, включая авторитетного визажиста Сару Танни, которая давно работает с Леди Гагой. 2 года назад скандальная певица анонсировала запуск своего косметического бренда под таким лозунгом: "Наша миссия – распространять доброту, храбрость и креативность в мире, предоставляя эти инструменты для самовыражения, и, если вы склонны к этому, переосмысливайте".

Несмотря на то, что Леди Гага никогда не хотела стать знатоком темы красоты, а только предпринимателем, ей удается создавать такие стойкие помады, карандаши, лайнеры и тени для век, которые мгновенно исчезают с полок косметических магазинов. Ее новейшей палетка теней для век является Love for Sale, которые названы в честь ее совместного музыкального альбома с Тони Беннеттом.

Тени Love for Sale представлены в 18 очень насыщенных оттенках. В частности, Леди Гага является особенно категоричной касательно состава косметики от Haus Laboratories. Поэтому новая палетка полностью произведена в Италии согласно веганским правилам и без жестокости. Певица выступает за доброту. На этот раз у нее была цель создать вид гламура вне времени с помощью новых инновационных формул, которые обеспечат устойчивость и пигментованисть цвета.

Палетка теней состоит из оттенков различных текстур: 9 матовых, 4 мерцающих, 4 металлических и 1 универсальная топовая, которую можно использовать вместо базы под тени.

Знаете, палитра Love for Sale занимает особое место в моем сердце, потому что это действительно классика для ежедневного образа. Вдохновение для этого мне пришло из песни Коула Портера под названием "Ночь и день". Я действительно использую палетку ежедневно. И также приятно, что она называется Love for Sale. Это сделано с любовью, и это означает любовь,

– отметила Леди Гага в интервью Vogue.

Палетка Love for Sale стоит около 52 долларов. 1 доллар от каждой покупки на официальном сайте Haus Laboratories будет передано в благотворительную организацию Тони Беннетта "Исследование искусств", которая обеспечивает большее равенство и возможности в искусстве для необеспеченных подростков.



Веганские тени для ежедневного макияжа / Фото Haus Laboratories