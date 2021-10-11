Легенда іде на пенсію: у Dior з'явився новий майстер-парфумер – хто він

Франсуа Демаші був легендарним майстром-парфумером Дому Dior. Тепер він іде на пенсію, і його на цій посаді замінить француз з вірменським корінням – Франсіс Куркджан.

Дім моди Dior славиться не лише своїм унікальним одягом, але й косметичною продукцією, зокрема парфумерією. Чимало ароматів від Dior ставали культовими й змінювали індустрію краси. Нарешті представники бренда оголосили ім'я нового директора з питань створення ароматів.

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Франсіс Куркджан – новий майстер-парфумер Dior

Легендарним головним парфумером Дому Dior раніше був Франсуа Демаші. Про життя і роботу видатного майстра Netflix навіть представили фільм. Стрічка розповідає про шлях Демаші в пошуках ідеальної сировини та формул. Аби зняти фільм знімальна команда тоді відправилася за парфумером. Вони мандрували із Ґраса до Нусі-Бе, через острів Сулавесі й узбережжя Ірландії, Париж, Канни, Токіо, Калабрію, Шри-Ланку, Мадагаскар, Шанхай.

За час своєї роботи з Dior талановитий Франсуа Демаші створив близько 150 унікальних ароматів для бренда. Серед них відомий Miss Dior EDP 2021. Парфумер іде на пенсію. Проте ЗМІ припускають, що він не збирається покидати улюблену справу.



Фільм про пошук Франсуа Демаші ідеальної сировини та формул / Фото Vogue

Щодо нового головного парфумера Дому Dior, то Франсіса Куркджана вважають одним з наймолодших і найзначніших "носів" сучасності. Саме цей чоловік створив головну парфумерну бомбу сучасності Rouge Baccara 540.



Парфуми – це пристрасть Франсіса Куркджана / Фото з інстаграму Dior

52-річний Франсіс прославився своїми нетиповими парфумерними експериментами. Парфумер випускав парфумовані сірники, мильні бульбашки, ополіскувачі для білизни, свічки й ароматизований папір. Перелічені товари є включеними до постійного асортименту його паризьких бутиків та онлайн-магазинів.

У 25-річному віці про Франсіса Куркджана дізнався весь світ завдяки тому, що він створив Le Mâle для Jean Paul Gaultier. Пізніше у 2009 році професіонал заснував власний парфумерний дім з флагманським бутиком на Rue d'Alger у Парижі.

За роки своєї діяльності Франсіс має близько 500 робіт. Варто відзначити, що він творив для Acqua di Parma, Christian Dior, Guerlain, Kenzo (які входять до LVMH), а також Burberry, Nina Ricci, Elie Saab, Carven, Narciso Rodriguez і багатьох інших.

Часто у парфумера були приватні замовлення. Тобто він виготовляв персональні аромати для клієнтів. Витвори Дому відомого парфумера можна придбати у 40 країнах світу, зокрема в Україні їх легко знайти в ЦУМі, Aromateque і Sanahunt.



Особливості роботи парфумера / Фото з відкритих джерел

За особливі досягнення Франсіса Куркджана нагородили орденом Почесного Легіону, а в 2016 Дім парфумера став членом Комітету Кольбера, асоціації, яка пропагує французьку розкіш і art de vivre – мистецтво жити – у всьому світі. Додамо, що у березні 2017 Maison Francis Kurkjian приєднався до концерну LVMH, водночас Франсіс зберіг частку в портфелі власного Дому і залишився креативним директором марки.