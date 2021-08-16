Dior випустили нову версію аромату Miss Dior. Обличчям Miss Dior Eau de Parfum стала Наталі Портман.

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Який аромат від Dior представила Наталі Портман

Нова версія аромату Miss Dior відрізняється більш гострим ароматом від початкової, яку створив Крістіан Діор у 1947 році. На створенням цього аромату працював французький парфумер Дому Dior Франсуа Демаші. Він поєднав пряну нотку троянди-центифолії з персиком, абрикосом, ірисом, півонією і сандалом з острова Шрі-Ланка. А гостру цікавість і строгий характер парфуму підкреслили легкі запахи ніжної деревини.



Наталі Портман рекламує новий аромат Miss Dior / Фото Dior

Зйомки рекламної кампанії, участь в якій взяла Наталі Портман, пройшли в Австралії на тлі моря і полі. ЗМІ називають результат роботи "символом єднання зі внутрішніми перевагами та акцентом на самовираженні жінки через букет аромату".

Це культовий бренд, а також неймовірне відчуття родини. Всі дуже милі, і ви можете по-справжньому відчути увагу і повагу до деталей, а також майстерність тисяч людей, які працюють над парфумерією та одягом. У цьому так багато ручної роботи,

– прокоментувала Наталі Портман для видання WWD.



Якими будуть нові парфуми Miss Dior / Фото Dior

На офіційному сайті Dior новинка з'явиться у продажу з 23 серпня, а у вибраних рітейлерів – з 1 вересня.