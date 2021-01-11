Американська акторка Наталі Портман вже декілька років тому була обличчям рекламної кампанії легендарних помад Rouge Dior. Ще тоді представники бренду зазначили, що пристрасть найкраще характеризує помади Dior, а Наталі є представницею саме такої натури. Тепер зірка знялася в ефектному ролику нової адаптації згаданого косметичного продукту.

Dior нагадали, що весна не за горами, а також дозволили кожному відчути романтику справжнього Парижу в рекламному ролику нової помади, обличчям якої стала відома красуня – Наталі Портман, повідомляє 24 канал.

Читайте також: Краса в 2021: які б’юті-тренди чекають нас у новому році

Нова помада Dior

Французький бренд оприлюднив рекламний ролик своєї культової помади Dior Rouge, але в новій інтерпретації, яка отримала назву The New Couture Lipstick. Наталі Портман стала обличчям косметичного продукту. У відео можна побачити багато червоного кольору не лише на губах зірки, але й в її одязі, аксесуарах та навіть фотоапарат Polaroid вона використовувала відповідного відтінку. Акторка позувала у стильних і яскравих образах, наносячи помаду класичного червоного відтінку на свої губи. Зірка здивувала ефектною зміною міміки обличчя на кожному кадрі.

Нова лінійка легендарних помад Rouge Dior – The New Couture Lipstick представлена в 4 кутюрних текстурах: матові, атласні, мерехтливі та "металік". Зокрема, помади отримали оновлений дизайн, але зберегли свою фірмову формулу. Адже саме завдяки ній продукт має насичений червоний колір та містить компоненти, які одночасно виконують й функцію догляду за губами. Бренд намагається відповідати останнім екологічним тенденціям, тому футляри для косметики виготовили у форматі рефіл (той же засіб, але в більш простій упаковці).

Додамо, що 39-річна знаменитість Наталі Портман успішно співпрацює з брендом Dior ще з 2013 року. Перед тим, як стати обличчям легендарних помад, вона рекламувала аромати з серії Miss Dior, деякі продукти з лінійки макіяжу, включаючи тіні Dior Mono Eyeshadow.

Дивіться, як Наталі Портман вперше представила культові помади Dior Rouge: