Лецитин в косметиці: навіщо потрібно шукати цей унікальний інгредієнт і як він працює

Лецитин є одним із головних будівельних матеріалів клітин організму кожної людини. Також речовина є найпоширенішим типом фосфоліпідів, який додають до косметики. Інгредієнт є універсальним, тому про його властивості варто дізнатися більше.

Лецитин можна знайти у кремах, масках і сироватках. Він виконує як допоміжну, так і технічну функції. Зокрема: відновлює, переміщує і захищає.

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Унікальний інгредієнт: навіщо шукати лецитин у косметиці

У складі косметичних засобів часто можна побачити лецитин. Речовину вперше отримали з курячого яйця. Навіть давньогрецьке слово lekithos перекладається як "жовток". Проте у сучасній косметичній промисловості використовують лецитин рослинного походження, виділений зі соєвих бобів, бавовняної і сонячної олій і водоростей.

Лецитин слугує корисним компонентом не лише для догляду за шкірою. Він складається із фосфоліпідів (сполучень фосфору і жирів) та виконує функцію будівельного матеріалу, основи і захисника кліткових мембран. Нестача лецитину в організмі негативно відображається на стані шкіри. Вона стає сухою, чутливою і отримує нерівний рельєф.

Косметичні засоби із вмістом лецитину володіють різними властивостями. Зазвичай лецитин виступає в якості основного активного інгредієнта, адже має здатність захищати цілісність клітин, відновлювати бар'єрні функції шкіри, глибоко живити її і захищати клітини від пошкодження вільними радикалами. Особливо популярним інгредієнт є в антивіковій косметиці.

Також варто згадати про те, що лецитин – чудовий транспортувальник. Не всі активні речовини можуть самостійно подолати епідермальний бар'єр шкіри, тому їм допомагає згаданий компонент. Лецитин має ліпідне походження, максимально наближене до шкірного. Речовина легко проникає у глибокі шари дерми, доставляючи туди активні інгредієнти.

Найбільш дієвим лецитин є у складі різних масок, кремів для очей і сонцезахисних засобів. Він активно діє на шкіру, покращує її стан і зовнішній вигляд, а косметиці надає приємну легку текстуру завдяки своїм природним властивостям емульгатора.

Лецитин потрібен шкірі, коли ви помічаєте негативні зміни у зовнішності через неправильне харчування, вплив віку, авітаміноз та інші фактори. Якщо ви маєте суху шкіру, зморшки, прищі, шкіру з лущенням і почервонінням, пігментацією, вам терміново необхідні засоби догляду, до складу яких входить лецитин. Аби вибрати правильний б’юті-продукт, слід звернутися до косметолога.