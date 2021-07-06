Лецитин в косметике: зачем нужно искать этот уникальный ингредиент и как он работает

Лецитин является одним из главных строительных материалов клеток организма каждого человека. Также вещество является самым распространенным типом фосфолипидов, который добавляют в косметику. Ингредиент является универсальным, поэтому о его свойствах стоит узнать больше.

Лецитин можно найти в кремах, масках и сыворотках. Он выполняет как вспомогательную, так и техническую функции. В частности: восстанавливает, перемещает и защищает.

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Уникальный ингредиент: зачем искать лецитин в косметике

В составе косметических средств часто можно увидеть лецитин. Вещество впервые получили из куриного яйца. Даже древнегреческое слово lekithos переводится как "желток". Однако в современной косметической промышленности используют лецитин растительного происхождения, выделенный из соевых бобов, хлопкового и подсолнечного масел и водорослей.

Лецитин служит полезным компонентом не только для ухода за кожей. Он состоит из фосфолипидов (соединений фосфора и жиров) и выполняет функцию строительного материала, основы и защитника клеточных мембран. Недостаток лецитина в организме негативно отражается на состоянии кожи. Она становится сухой, чувствительной и получает неровный рельеф.

Косметические средства с содержанием лецитина обладают различными свойствами. Обычно лецитин выступает в качестве основного активного ингредиента, ведь имеет способность защищать целостность клеток, восстанавливать барьерные функции кожи, глубоко питать ее и защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Особенно популярен ингредиент в антивозрастной косметике.

Также стоит упомянуть о том, что лецитин – замечательный транспортировщик. Не все активные вещества могут самостоятельно преодолеть эпидермальный барьер кожи, поэтому им помогает упомянутый компонент. Лецитин имеет липидное происхождение, максимально приближенное к кожному. Вещество легко проникает в глубокие слои дермы, доставляя туда активные ингредиенты.

Наиболее действенным лецитин является в составе различных масок, кремов для глаз и солнцезащитных средств. Он активно действует на кожу, улучшает ее состояние и внешний вид, а косметике придает приятную легкую текстуру благодаря своим природным свойствам эмульгатора.

Лецитин нужен коже, когда вы замечаете негативные изменения во внешности из-за неправильного питания, влияния возраста, авитаминоза и других факторов. Если у вас сухая кожа, морщины, прыщи, кожа с шелушением и покраснением, пигментацией, вам срочно необходимы средства ухода, в состав которых входит лецитин. Чтобы выбрать правильный бьюти-продукт, следует обратиться к косметологу.