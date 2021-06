Щоб освітлити шкіру чи просто зробити ластовиння менш помітним, потрібно шукати у складі косметичних продуктів відбілювальні компоненти. Найбільш популярною речовиною для освітлення шкіри є гідрохінон, але він не всім підходить і може спровокувати негативні наслідки. Тому варто звернути увагу на не менш дієві, але натуральні інгредієнти.

Інгредієнти в косметиці, що борються з гіперпігментацією

Арбутин

Арбутин є природною похідною речовиною, що міститься в чорниці. Компонент також називають м’яким природним гідрохіноном. Головна користь арбутину в тому, що він блокує ферменти у вашій шкірі, які контролюють виробництво меланіну, але виконує це цілком безпечно без пошкодження шарів дерми. Таким чином в шкірі набагато менше виробляється меланіну (коричневого пігменту). Засоби зі згаданим інгредієнтом швидко освітлюють шкіру, вирівнюють тон обличчя і навіть допомагають боротися з постакне.

Важливо знати: арбутин є безпечним для всіх типів шкіри, але винятком є люди, які страждають від охронозу – рідкісний депігментуючий ефект, спричинений надмірним використанням гідрохінону. У такому випадку на тілі й обличчі з’являються білі плями, тому наносити арбутин не можна.

Коєва кислота

Коєву кислоту отримують в ході ферментації саке – рисового вина. Її вважають природним побічним продуктом, який потрібно наносити локально. Властивість кислоти у блокування продукування меланіну, висвітленні і вирівнюванні тону шкіри.

Речовину назвали на честь японських грибів "Коджі" (koji), які використовують у приготуванні напою. Кислота є потужним антиоксидантом, тому, крім відбілювальної дії, вона чинить антивіковий і колагенозахисний ефекти.

Коєву кислоту можна застосовувати на всіх типах шкіри. Дерматологи радять користуватися засобами з цим компонентом людям, які часто піддаються впливу УФ-пошкоджень, забруднень чи будь-яких інших зовнішніх джерел окислення. Адже коєва кислота є потужним антиоксидантом, який допомагає захистити шкіру і висвітлити гіперпігментацію або просто темні плями.

Вітамін C

Також відомий як аскорбінова кислота. Вітамін C потрібен не лише для підтримки краси, але й здоров’я. Інгредієнт висвітлює шкіру, стимулює вироблення колагену і допомагає обличчю зберегти здорове сяйво і молодість. Вітамін C, як і коєва кислота, є антиоксидантом. Тому компонент також захищає клітини від ушкодження вільними радикалами. Цікаво те, що Вітамін C працює лише на поверхні шкіри, не проникаючи в глибокі шари. Це означає, що освітлювальну дію він виконує повільно. Ви зможете помітити результат пізніше, ніж від арбутина, якщо регулярно наноситимете вітамін.

Вітамін C є жиророзчинним елементом, тому сироватки на водній основі з цим компонентом не будуть дієвими. Натомість варто звернути увагу на вміст вітаміну в складі кремів та емульсій, олій. Компонент повільно та якісно позбавить вас від гіперпігментації, поверне шкірі сяйво і тонус.

Важливо знати: всі освітлювальні компоненти погано реагують на сонячне світло. Відтак наносіть їх на ніч або зранку, але лише під сонцезахисні засоби. У протилежному випадку ви спровокуєте роздратування чи появу ще більшої кількості пігментних плям.