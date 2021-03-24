Лілі-Роуз Депп зробила помаду Chanel Rouge Coco Bloom та стала обличчям лінійки: відео

Однією із головних б’юті-новинок весни 2021 є помада Chanel Rouge Coco Bloom. Її особливістю є унікальна формула створення. Американсько-французька акторка і модель Лілі-Роуз Депп не лише стала обличчям лінійки, але й знялася у рекламному ролику, у якому власноруч створила помаду, продемонструвавши усі етапи цього таємничого процесу.

Донька зіркових батьків, відомого актора Джонні Деппа та співачки Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп представила помаду Chanel Rouge Coco Bloom. Помада є зволожувальною, з ефектом об'єму, її запатентована формула забезпечує інтенсивний колір, блиск і стійкість.

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Лілі-Роуз Депп робить помаду Chanel Rouge Coco Bloom

21-річна модель стала обличчям колекції помад Chanel Rouge Coco Bloom. У новому відео Chanel Лілі-Роуз Депп завітала до лабораторії Дому, щоб власними руками створити помаду. Вона вчилася змішувати пігменти й базу, щоб створити ідеальний колір, який переливатиметься вологим блиском.

Мені дуже пощастила, що я змогла відвідати лабораторії і побачити магію створення косметики Chanel,

– зазначила Лілі-Роуз Депп.

У рекламному ролику зірка з'явилася з акуратними ефектними стрілками на повіках, чорною тушшю на віях та стильно оформленими бровами, а макіяж губ зробила за допомогою одного з відтінків помад із лінійки Rouge Coco Bloom – червоним зі звабливим вологим ефектом. А волосся Лілі-Роуз зібрала у недбалий низький пучок, який є одним із hair-трендів цього сезону.

Історія помад Rouge Coco Bloom почалася ще у 2016 році в лабораторії Chanel, а після 3 років роботи над формулою в Патенті і не менше 140 тестів, бренд створив двофазну технологію: одна відповідала за колір, інша – за об'єм і блиск. Виробники продовжували щороку вдосконалювати помаду. У 2021 Chanel випустили нову версію косметичного продукту для макіяжу губ.

Помади мають високу концентрацію пігментів та містять плівкотвірний фіксувальний компонент. Представники бренда обіцяють, що колір триматиметься на губах протягом 8 годин. До складу також увійшов комплекс Hydraboost, який містить 3 воски рослинного походження (мімози, жожоби й соняшнику). Він створює відчуття комфорту й зволоженості.

Про співпрацю Лілі-Роуз Депп з Chanel

Нагадаємо, що це не перша співпраця Лілі-Роуз Депп. Контракт із модним будинком Chanel Лілі-Роуз Депп підписала у 2015 році. Ставши музою Карла Лагерфельда й наймолодшим обличчям бренду, донька зіркових батьків знялася у рекламній кампанії аромату Chanel No.5 L'Eau. "Chanel завжди був частиною нашого життя. Моя мама працювала з цим домом у 18 років, а я маленькою заходила з нею у крамниці бренду. З Лагерфельдом матір познайомила мене тоді, коли я мала 8 років. І те, що я стала амбасадоркою цієї компанії, – справжнє божевілля, була дуже схвильована через те, що мене туди запросили", – розповідала в одному з інтерв'ю дівчина. Ще одна спільна робота будинку Channel і Лілі-Роуз – колекція окулярів Pearl. А у вересні цього року красуня стала обличчям нової колекції макіяжу (Collection Libre Maximalisme de Chanel).