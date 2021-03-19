Популярна британська співачка Дуа Ліпа вражає своїми красивими і трендовими б'юті-образами. З нагоди міжнародної музичної премії Греммі-2021 зірка створила макіяж у рожевих мерехтливих відтінках, який одразу почали повторювати дівчати зі всього світу та ділитися своїми результатами в інстаграмі.

Співачка поділилася світлинами, на яких детально можна розгледіти її чарівний мейк-ап, на своїй інстаграм-сторінці. Підписникам знаменитості, яких у неї майже 63 мільйони, стало цікаво, як зробити схожий макіяж. Адже він не лише відповідає модним тенденціям, а й є універсальним і вдало доповнює будь-який образ.

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Як повторити модний макіяж у стилі Дуа Ліпи

Секретом вдалого макіяжу у рожевих мерехтливих відтінках є можливість міксувати декілька відтінків: світлі з більш насиченими. Таким чином вдасться уникнути втомленого вигляду обличчя.

На рухому повіку наносіть білі чи сріблясті блискітки або такі, які відповідатимуть тону тіней. Ця маніпуляція дозволить візуально відкрити та освіжити погляд.

Ретельно розтушовуйте тіні після нанесення, легенько підведіть лінію росту вій чорною гелевою підводкою. Завершуючи макіяж очей, ефектно нафарбуйте верхні і нижні вії чорною тушшю.

На губи нанесіть напівпрозору помаду або блиск. Пам'ятайте, що головний акцент у мейк-апі повинен бути на очі, тому обирайте максимально природні відтінки помади чи блиску.

Надихайтеся стильним і чарівним б'юті-образом Дуа Ліпи, і спробуйте повторити сяючий і весняний макіяж на собі.