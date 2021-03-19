Весняний макіяж у рожевих відтінках: як повторити б'юті-образ Дуа Ліпи
Популярна британська співачка Дуа Ліпа вражає своїми красивими і трендовими б'юті-образами. З нагоди міжнародної музичної премії Греммі-2021 зірка створила макіяж у рожевих мерехтливих відтінках, який одразу почали повторювати дівчати зі всього світу та ділитися своїми результатами в інстаграмі.
Джерело:tochka.net
Співачка поділилася світлинами, на яких детально можна розгледіти її чарівний мейк-ап, на своїй інстаграм-сторінці. Підписникам знаменитості, яких у неї майже 63 мільйони, стало цікаво, як зробити схожий макіяж. Адже він не лише відповідає модним тенденціям, а й є універсальним і вдало доповнює будь-який образ.
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Як повторити модний макіяж у стилі Дуа Ліпи
- Секретом вдалого макіяжу у рожевих мерехтливих відтінках є можливість міксувати декілька відтінків: світлі з більш насиченими. Таким чином вдасться уникнути втомленого вигляду обличчя.
- На рухому повіку наносіть білі чи сріблясті блискітки або такі, які відповідатимуть тону тіней. Ця маніпуляція дозволить візуально відкрити та освіжити погляд.
- Ретельно розтушовуйте тіні після нанесення, легенько підведіть лінію росту вій чорною гелевою підводкою. Завершуючи макіяж очей, ефектно нафарбуйте верхні і нижні вії чорною тушшю.
- На губи нанесіть напівпрозору помаду або блиск. Пам'ятайте, що головний акцент у мейк-апі повинен бути на очі, тому обирайте максимально природні відтінки помади чи блиску.
Надихайтеся стильним і чарівним б'юті-образом Дуа Ліпи, і спробуйте повторити сяючий і весняний макіяж на собі.
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