Літній манікюр на довгі нігті: 10 стильних варіантів для модних красунь

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Коли мова йде про манікюр, то дівчата діляться на 2 типи: прихильниці максимально коротких нігтів і фанатки ефектних довгих. Якщо ви у другому таборі модних красунь, то вам у нагоді стануть стильні ідеї манікюру на довгих нігтях. Влітку в тренді будуть оригінальні поєднання відтінків, плавні перетини ліній, а також креативні квіткові та тваринні принти.