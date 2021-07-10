Літній манікюр на довгі нігті: 10 стильних варіантів для модних красунь
10 липня 2021 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
Коли мова йде про манікюр, то дівчата діляться на 2 типи: прихильниці максимально коротких нігтів і фанатки ефектних довгих. Якщо ви у другому таборі модних красунь, то вам у нагоді стануть стильні ідеї манікюру на довгих нігтях. Влітку в тренді будуть оригінальні поєднання відтінків, плавні перетини ліній, а також креативні квіткові та тваринні принти.
На довгих нігтях можна проявити свою фантазію. Красиві приклади літнього нейл-арту можуть надихнути вас. Повторюйте ідеї або вдосконалюйте власні.
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Манікюр на довгі нігті: 10 літніх варіантів
Поле рожевих квітів
Яскраві половинки
Зелені хвилі
Spring cow print
Нейл-арт із райдужними мотивами
Лаконічна ідея для літнього манікюру
Поєднання модних кольорів
Рожевий трендовий френч із подвійною смужкою
Кольоровий бум
Соковиті літні ягоди