Літній манікюр на довгі нігті: 10 стильних варіантів для модних красунь

10 липня 2021 , 15:03
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Джерело:

Cosmopolitan

Коли мова йде про манікюр, то дівчата діляться на 2 типи: прихильниці максимально коротких нігтів і фанатки ефектних довгих. Якщо ви у другому таборі модних красунь, то вам у нагоді стануть стильні ідеї манікюру на довгих нігтях. Влітку в тренді будуть оригінальні поєднання відтінків, плавні перетини ліній, а також креативні квіткові та тваринні принти.

На довгих нігтях можна проявити свою фантазію. Красиві приклади літнього нейл-арту можуть надихнути вас. Повторюйте ідеї або вдосконалюйте власні.

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Манікюр на довгі нігті: 10 літніх варіантів

Поле рожевих квітів

Яскраві половинки

Зелені хвилі

Spring cow print

Нейл-арт із райдужними мотивами

Лаконічна ідея для літнього манікюру

Поєднання модних кольорів

Рожевий трендовий френч із подвійною смужкою

Кольоровий бум

Соковиті літні ягоди

 

Автор: Лідія Цюпера