Летний маникюр на длинные ногти: 10 стильных вариантов для модных красавиц

10 июля 2021 , 15:06
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Источник:

Cosmopolitan

Когда речь идет о маникюре, то девушки делятся на 2 типа: поклонницы максимально коротких ногтей и фанатки эффектных длинных. Если вы во втором лагере модных красавиц, то вам пригодятся стильные идеи маникюра на длинных ногтях. Летом в тренде будут оригинальные сочетания оттенков, плавные пересечения линий, а также креативные цветочные и животные принты.

На длинных ногтях можно проявить свою фантазию. Красивые примеры летнего нейл-арта могут вдохновить вас. Повторяйте идеи или совершенствуйте собственные.

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Маникюр на длинные ногти: 10 летних вариантов

Поле розовых цветов

 Яркие половинки

 Зеленые волны

Spring cow print

 Нейл-арт с радужными мотивами

 Лаконичная идея для летнего маникюра

 Сочетание модных цветов

 Розовый трендовый френч с двойной полоской

 Цветной бум

 Сочные летние ягоды

 

Автор: Лідія Цюпера