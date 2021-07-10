Летний маникюр на длинные ногти: 10 стильных вариантов для модных красавиц

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Когда речь идет о маникюре, то девушки делятся на 2 типа: поклонницы максимально коротких ногтей и фанатки эффектных длинных. Если вы во втором лагере модных красавиц, то вам пригодятся стильные идеи маникюра на длинных ногтях. Летом в тренде будут оригинальные сочетания оттенков, плавные пересечения линий, а также креативные цветочные и животные принты.