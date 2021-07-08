Палітра синього кольору достатньо багата на унікальні тони: сапфіровий, ультрамариновий, лазурний, васильковий, електрик та інші. Сині відтінки красиво поєднуються з нюдовими і білими лаками. Майстри манікюру також пропонують спробувати однотонне глянцеве і матове покриття, які можна доповнити різними варіантами дизайну: малюнками, візерунками, блискітками, стразами і каменями.
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Манікюр в синіх відтінках: модні ідеї
Захоплива геометрія
Стильний мінімалізм
Хвилююче море
Подвійний френч
Васильковий рай
Манікюр наполовину
Синій дим
Сьоме небо
Багато стильних цяток
Яскравий френч