Палітра синього кольору достатньо багата на унікальні тони: сапфіровий, ультрамариновий, лазурний, васильковий, електрик та інші. Сині відтінки красиво поєднуються з нюдовими і білими лаками. Майстри манікюру також пропонують спробувати однотонне глянцеве і матове покриття, які можна доповнити різними варіантами дизайну: малюнками, візерунками, блискітками, стразами і каменями.

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Манікюр в синіх відтінках: модні ідеї

Захоплива геометрія

Стильний мінімалізм

Хвилююче море

Подвійний френч

Васильковий рай

Манікюр наполовину

Синій дим

Сьоме небо

Багато стильних цяток

Яскравий френч

 