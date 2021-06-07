Короткі нігті – це не причина відмовлятися від трендового манікюру. Якщо вам до вподоби лаконічна коротка довжина, то на такій нігтьовій пластині також можна відобразити яскраві абстракції, квіти, ефект морських хвиль та інші модні акценти. У цьому сезоні зверніть увагу на яскраві кольори лаків для покриття.
До теми: Ефектний тренд з минулого: що таке манікюр у стилі Jelly Nails
Трендові ідеї для літнього манікюру на короткі нігті
Рожева насолода
Омбре завжди в тренді
Квіти влітку повинні бути всюди
Незвичайний френч
Неонові акценти
Різнокольорова краса
Цікаві принти
Соковиті літні фрукти
Трендові цятки
Райдужний манікюр