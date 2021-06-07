Короткие ногти – это не причина отказываться от трендового маникюра. Если вам нравится лаконичная короткая длина, то на такой ногтевой пластине можно также изобразить яркие абстракции, цветы, эффект морских волн и другие модные акценты. В этом сезоне обратите внимание на яркие цвета лаков для покрытия.
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Трендовые идеи для летнего маникюра на короткие ногти
Розовое наслаждение
Омбре всегда в тренде
Цветы летом должны быть повсюду
Необычный френч
Неоновые акценты
Разноцветная красота
Интересные принты
Сочные летние фрукты
Трендовые точечки
Радужный маникюр