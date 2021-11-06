Макіяж без обмежень: К'яра Ферраньї запускає першу лінійку косметики

Успішна модна блогерка К'яра Ферраньї вже встигла створити лінійки одягу й сумочок. Тепер зіркова італійка наважилася на запуск власного б'юті-бренда. Вона анонсувала свою першу колекцію макіяжу.

Інфлюенсерка поділилася зі своїми підписниками на інстаграм-сторінці, де у неї понад 25 мільйонів підписників, що запускає першу б'юті-лінійку свого іменного бренда.

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Блогерка К'яра Ферраньї анонсувала свою колекцію косметики

Раніше селебріті випускали власні аромати: Брітні Спірс, Дженніфер Лопес, Шакіра, Періс Гілтон, Дженніфер Еністон, Сара Джессіка Паркер. Тепер у тренді зіркові бренди краси.

Колекція К'яри Ферраньї буде ексклюзивно доступна в мережі парфумерії Douglas в Італії, Іспанії та Португалії, а також в інстернет-магазинах мереж і бренда блогерки.

Для мене макіяж є дорогоцінним союзником, який дає змогу виражати свою індивідуальність без обмежень за віком, статтю, етнічністю,

– розповіла інфлюенсерка.

Авторка одного з найбільш успішних у світі блогів The Blonde Salad представила декоративну косметику у фірмовому рожевому пакованні та логотипом із блакитних очей бренда Chiara Ferragni з довгими чорними віями. Лінійка включає 3 відтінки помади, туш, палетку тіней, рум'яна та гель для брів. Ціни на продукти коливатимуться від 20 євро до 49 євро.

Фабіо Пампані, директор Douglas Southern Europe, прокоментував: "Chiara Ferragni – це синтез багатьох цінностей, у які ми віримо та які ми пропагуємо: впевненість у собі, завзятість, іронія та постійне прагнення до нових цілей. За багато років вона стала орієнтиром для різних поколінь у світі, які захоплюються її силою, позитивом і здібностями".

Пампані додав, що співпраця дозволить "вести діалог із клієнтами кожного покоління, підхоплюючи та передбачаючи найважливіші тенденції краси на міжнародній арені".

За словами Фераньї, товари з нової колекції з'являться на її сайті та магазинах Douglas найближчими днями.