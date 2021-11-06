Макияж без ограничений: Кьяра Ферраньи запускает первую линейку косметики

Успешная модная блогерша Кьяра Ферраньи уже успела создать линейки одежды и сумочек. Теперь звездная итальянка отважилась на запуск собственного бьюти-бренда. Она анонсировала свою первую коллекцию средств для макияжа.

Инфлюенсер поделилась со своими подписчиками на инстаграм-странице, где их у нее более 25 миллионов, что запускает первую бьюти-линейку своего именного бренда.

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Блогерша Кьяра Ферраньи анонсировала свою коллекцию косметики

Ранее селебрити выпускали собственные ароматы: Бритни Спирс, Дженнифер Лопес, Шакира, Пэрис Хилтон, Дженнифер Энистон, Сара Джессика Паркер. Теперь в тренде звездные бренды красоты.

Коллекция Кьяры Ферраньи будет эксклюзивно доступна в сети парфюмерии Douglas в Италии, Испании и Португалии, а также в интернет-магазинах сетей и бренда блогера.

Для меня макияж является драгоценным союзником, который позволяет выражать свою индивидуальность без ограничений по возрасту, полу, этничности,

– рассказала инфлюенсер.

Автор одного из самых успешных в мире блогов The Blonde Salad представила декоративную косметику в фирменной розовой упаковке и логотипом из голубых глаз бренда Chiara Ferragni с длинными черными ресницами. Линейка включает 3 оттенка помады, тушь, палетку теней, румяна и гель для бровей. Цены на продукты будут колебаться от 20 евро до 49 евро.

Фабио Пампани, директор Douglas Southern Europe, прокомментировал: "Chiara Ferragni – это синтез многих ценностей, в которые мы верим и пропагандируем: уверенность в себе, упорство, ирония и постоянное стремление к новым целям. За много лет она стала ориентиром для разных поколений в мире, которые увлекаются ее силой, позитивом и способностями".

Пампани добавил, что сотрудничество позволит "вести диалог с клиентами каждого поколения, подхватывая и предполагая важнейшие тенденции красоты на международной арене".

По словам Фераньи, товары из новой коллекции появятся на ее сайте и магазинах Douglas в ближайшие дни.