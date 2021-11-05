Компанія Armani Beauty входить до портфелю люксових брендів концерну L’Oreal. Бренд оголосив про початок співпраці з бразильською трансгендерною моделлю та активісткою Валентиною Сампайо.

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Трансгендерна модель Валентина Сампайо стала амбасадоркою Armani Beauty

Раніше обличчям Armani Beauty були актори Кейт Бланшетт, Чжун Чусі, Раян Рейнольдс, Ніколас Холт і модель Барбара Палвін, які представляли всі б'юті-лінії італійської марки. Тепер Валентина Сампайо протягом 2022 року з'являтиметься в рекламних кампаніях бренда, які зніматиме шведський фотограф Мікаель Янссон. Наразі модель встигла взяти участь у рекламній фотосесії нової помади Lip Power.

Armani Beauty – це моє бачення того, якою має бути краса сьогодні – значущою та наскрізною. Як і мій одяг, косметичні засоби мають на меті розширити можливості всіх жінок незалежно від їхньої культури, країни чи походження. Валентина не боїться говорити, а її слова важливі та зворушливі,

– розповів Джорджо Армані.

Сампайо прокоментувала важливу подію у своєму житті: "Я дуже рада приєднатися до Armani як обличчя бренда. Для мене як для трансжінки це велике досягнення та здійснена мрія. Макіяж відігравав таку значущу роль у моїй особистій еволюції, і я вдячна Armani Beauty за те, що вони охоплюють різноманітність, дають можливість творчого самовираження й розширення можливостей індивідуальної краси".

Нагадаємо, що 26-річна Сампайо почала свою кар'єру моделі у 2016 році. У 2017 вона з'явилася на обкладинці Vogue Paris, а також була першою трансгендерною моделлю Victoria’s Secret.

Валентина Сампайо у рекламній зйомці помади Lip Power / Фото з інстаграму Armani Beauty