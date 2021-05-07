Щоб повторити експрес-макіяж, вам знадобляться бюджетні засоби та мінімум зусиль. Проте важливо перед нанесенням косметики зволожити шкіру обличчя і вирівняти тон, а потім переходити до створення швидкого і трендового мейк-апу.

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Експрес-макіяж, для якого не потрібно вміти фарбуватися

Кольорові стрілки

Класичні чорні олівці для макіяжу очей є дуже пігментованими. Зазвичай кольорові олівці не такі, а також ними можна малювати стрілки швидше. Якщо перша спроба вийшла невдалою, і лінії мають не дуже рівний вигляд, то акуратно та легенько розтушуйте їх пензлем – це не менш красиво.

Аби отримати більш трендовий ефект, домалюйте ще по одній стрілці олівцем того ж кольору над верхніми повіками. Додатковий процес займе всього хвилину, але результат кардинально змінить образ, зробить його моднішим.

Хайлайтер замість тіней

Щоб перетворити звичайний нейтральний макіяж на ефектний вечірній, достатньо нанести на повіки хайлайтер, а на губи яскраву помаду. Таке поєднання додасть родзинку буденному образу. Щоб зробити погляд виразнішим, підведіть м'яким чорним олівцем внутрішню лінію нижньої повіки. Б'юті-лайфхак допоможе витратити менше часу на макіяж очей, адже наносити і розтушовувати тіні – довше і потрібно правильно виконувати цей крок.

Smokey з відблиском

Темні тіні нанесіть на основу рухомої повіки та розтушуйте пензлем або пальцями. Ви можете завершити макіяж очей на цьому етапі. Таким чином у вас вийде трендовий мономакіяж. Проте для цікавішого ефекту додайте у центр повіки "відблиск" – блискучими тінями, глітером або тим же хайлайтером. І насолоджуйтеся сяйвом власного погляду.