Якщо зробити макіяж очей неправильно, то у результаті можна візуально їх зменшити, надати погляду втомленого і набряклого вигляду. Таких неприємностей легко уникнути, якщо дотримуватися декількох простих правил.

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6 правил макіяжу для навислих повік

Насамперед наносіть праймер. Спеціальний праймер для повік допомагає тіням і підводкам мати красивіший вигляд та додає стійкості. Тягар навислих повік заважає тіням зберігати стійкість.

Спеціальний праймер для повік допомагає тіням і підводкам мати красивіший вигляд та додає стійкості. Тягар навислих повік заважає тіням зберігати стійкість. Розподіляйте тіні над складкою. Темні тіні потрібно наносити як на саму складку, так і трішки вище над нею. Таким чином можна візуально скорегувати форму очей і надати погляду виразності.

Користуйтеся матовими тінями. Нерухомі повіки можна трішки зменшити за допомогою матових тіней, а не шимерних. Сяйливі текстури відображають світло, чим візуально збільшують відповідну ділянку обличчя і утворюють ефект набряку.

Нерухомі повіки можна трішки зменшити за допомогою матових тіней, а не шимерних. Сяйливі текстури відображають світло, чим візуально збільшують відповідну ділянку обличчя і утворюють ефект набряку. Висвітлюйте внутрішні куточки очей. Світлі шимерні тіні можна варто наносити на внутрішні куточки очей і під ними до середини нижнього контуру. Б’юті-лайфхак візуально збільшує очі та робить погляд більш відкритим.