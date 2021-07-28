Макіяж в останню хвилину: 3 лайфхаки, які допоможуть швидко зробити красивий мейк-ап

Макіяж – це мистецтво. За допомогою косметики можна експериментувати з варіантами трендового мейк-апу, виділяти певні риси обличчя, надавати зовнішності абсолютно іншого вигляду. Проте інколи макіяж потрібно зробити оперативно. Аби навіть за 3 хвилин у вас вийшов ефектний мейк-ап, скористайтеся корисними б'юті-лайфхаками.

Чи не кожній дівчині відома проблема, коли часу до виходу з дому залишилося обмаль, а макіяж ще не зроблений. Красивий мейк-ап можна створити і в останню хвилину, якщо зробити все правильно.

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3 лайфхаки для макіяжу в останню хвилину

Увага на шкірі, губах і бровах

Якщо бракує часу, аби зробити повноцінний макіяж, то зосередьтеся лише на 3 ключових ділянках – шкіра, брови і губи. Не дивлячись на те, що ви дуже спішите, ретельно зволожте шкіру і нанесіть на її крем з SPF. Переконайтеся, що все зробили належним чином, а тоді починайте маскувати дрібні недоліки на шкірі консилером або за допомогою легкого тонального засобу, який слід розподілити по всьому обличчі. Аби заощадити час, для цього кроку використовуйте великий спеціальний пензель.

Також важливо красиво оформити брови. Якщо забути про них, то є ризик отримати неохайний вигляд зовнішності. Брови варто підмальовувати тонким олівцем або тушшю. Власницям темних і густих брів від природи буде достатньо просто вкласти їх гелем. Щодо останнього штриха в оперативному макіяжі, то це повинна бути помада. Обирайте серед яскравих відтінків: червоних, рожевих та інших.

Користуйтеся багатофункціональними продуктами

Не потрібно витрачати час на пошук різних засобів у косметичці, які виконуватимуть лише 1 функцію. Натомість зверніть увагу на багатофункціональну косметику. Наприклад: спеціальний тінт або просто вдало підібрана за кольором і текстурою помада. Застосовуйте 1 засіб замість тіней, рум'ян і помади. Таким чином у вас залишиться більше часу на довершення образу, і ви зможете створити модний монохромний мейк-ап.

Розставляйте пріоритети правильно

У результаті важливо, щоб макіяж вам сподобався. Тому насамперед визначте, яку частину обличчя ви найбільше хочете підкреслити. Якщо ваша фішка – це драматичні стрілки, то залиште час на їхнє створення, але відмовтеся від контурингу або навпаки. Щоб встигнути зробити ефектний смокі-айс, нанесіть на губи прозорий бальзам замість яскравої помади. Коли часу обмаль, то необхідно розуміти, на що саме ви хочете його витратити.