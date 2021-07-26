Щоб зробити невидимий макіяж, потрібно дотримуватися декількох основних правил. Бо існуватиме спокуса нафарбувати яскравою помадою губи чи нанести товстий шар тональної основи, але тоді це вже буде ніякий не "оголений" макіяж.

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Як зробити натуральний макіяж

Насамперед, якщо ви не є прихильницею яскраво вираженого макіяжу і не любите наносити на обличчя багато декоративної косметики, то вам необхідно правильно за ним доглядати. Інвестуйте час і гроші у різноманітні процедури та доглядові засоби, а також займайтеся своїм зовнішнім виглядом вдома за допомогою саморобних масок, скрабів, кремів. Потім шкіра вам подякує за це.

Зробіть зволожувальну маску для обличчя перед нанесенням косметики, аби отримати сяючий ефект.

Знайте, коли треба зупинитися. Основа під макіяж повинна бути непомітною, тому не перебільшуйте із тональним кремом та консилером. Вибирайте відтінки максимально наближені до вашого тону шкіри. Замість тонального крему чи пудри можна скористатися BB або CC кремом, також наносіть консилер лише точково, щоб замаскувати синці під очима або невеликі прищі. Не маскуйте ластовиння або інші особливості шкіри. У їхньому вигляді приховується вся суть натурального мейку.



Як самостійно зробити невидимий макіяж / Фото Pexels

Користуйтеся кремовими текстурами для створення природнього макіяжу. Вони не будуть такими помітними на шкірі, як розсипчасті.

Додайте на щоки трішки хайлайтеру та світлих рум’ян, щоб створити натуральний блиск і свіжість обличчю. Проте важливо не обирати відтінки рум’ян, які виглядатимуть контрастно на вашій шкірі. Вони повинні доповнювати ваш природній тон.

Оформіть брови лише за допомогою спеціальної щіточки та гелю-фіксатора.

Повіки можна нафарбувати ледь помітними бежевими тінями або пропустити цей крок і одразу перейти до туші. Не використовуйте водостійку туш для створення натурального макіяжу. Вона даватиме ефект важкості на віях. Для виразнішого погляду проведіть олівцем для очей по лінії росту вій.

На губи можна нанести легенький блиск. А ще краще напередодні подбати про них та витратити трішки більше часу, аби вони мали зацілований вигляд.

Пам’ятайте, що ви прекрасні і без додаткових б’юті-трюків. Косметика лише допомагає підкреслювати вашу природню красу.