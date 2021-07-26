Шкіра співачки є свіжою, пружною, ніжною, без жодної зморшки. Секрети ідеальної шкіри Дженніфер Лопес стануть у нагоді кожній жінці, яка прагне залишатися привабливою після 50 років.

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Секрети ідеальної шкіри Дженніфер Лопес

Мама відомої красуні навчити її користуватися сонцезахисним кремом щодня. Це правило Джей Ло засвоїла ще у підлітковому віці.

Також мама Лопес розповіла доньці про дієві відновлювальні властивості оливкової олії. Дженніфер в одному зі своїх інтерв’ю сказала: "Я не хочу пахнути салатом, тому використовую для шкіри олію не в чистому вигляді, а засоби на її основі".

Тканинні маски є одними з улюблених б’юті-засобів Дженніфер Лопес. Вона робить маску, коли у неї є вільний час у подорожі або водночас з іншими косметологічними процедурами.

Джей Ло дбає про красу шкіри зсередини. Вона вживає різноманітні вітамінні добавки: омега-кислоти, колаген та інші.

Зірка віддає перевагу свіжим продуктам. Термічну обробку Лопес замінює рослинною клітковиною.

Знаменита співачка не курить і не вживає алкоголь. Вона переконана, що такі звички найбільш погано впливають на жіночу красу.

Джей Ло є прихильницею медитації, афірмацій та духовних практик. Жінка часто повторює, що є "молодою і час над нею не владний". Такі переконання можуть творити дива.