Веганський б'юті-бренд Wet n Wild анонсував лімітовану колекцію косметики присвячену мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани". На створення косметичних продуктів представників бренда надихнули улюблені жителі Бікіні Боттом.

Wet n Wild x Spongebob Makeup Collection – це спеціальна колаборація з косметичними продуктами в обмеженій кількості. Загалом вартість усіх засобів із б'юті-лінійки складає 51, 31 доларів.

Цікава новина: Elie Saab презентує лінійку косметики

Косметика у стилі мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани"

Wet n Wild анонсував лімітовану колекцію косметики, натхненну мультсеріалом "Губка Боб Квадратні Штани", на офіційні інстаграм сторінці б'юті-бренда. Представники опублікували відео з Губкою Бобом та відомою фразою, яка звучала на початку кожної серії мультсеріалу: "Ви готові, діти?".

До колекції Wet n Wild x Spongebob увійшли продукти, присвячені відомим жителям міста Бікіні Боттом: палетка SpongeBob Nautical Nonsense з 18 гіперпігментованими відтінками у маслянисто-м'яких матових текстурах, мерехтливих та сяючо-атласних, синтетичні з м'якими волокнами пензлі для макіяжу з Губкою Бобом і білкою Сенді, спонжі різних форм із головним героєм, а також Патріком і Сквідвардом, виготовлені з гідрофільного матеріалу, який забезпечує менше вбирання косметики.

Також у лінійці є футляр для зберігання у формі ананаса, хайлайтер золотистого кольору, очищувач пензлів із равликом Гері та спреї-місти, які поєднують в собі властивості зволожувальних засобів і праймера, тому наносити їх потрібно для підготовки шкіри перед створенням макіяжу, для забезпечення свіжого, зволоженого і освітлювального ефекту на обличчі.

Цікаво, що дизайн кожного паковання косметичного продукту виконаний у стилі популярного мультсеріалу, який передає морський дух: блакитні, жовті та інші відтінки, зображення головних героїв, імітація бульбашок води. Придбати косметику з колекції Wet n Wild x Spongebob можна на офіційному сайті бренда з 20 квітня.