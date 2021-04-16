Веганский бьюти-бренд Wet n Wild анонсировал лимитированную коллекцию косметики посвященную мультсериалу "Губка Боб Квадратные Штаны". На создание косметических продуктов, представителей бренда вдохновили любимые жители Бикини Боттом.

Wet n Wild x Spongebob Makeup Collection – это специальная коллаборация с косметическими продуктами в ограниченном количестве. Общая стоимость всех средств бьюти-линейки составляет 51,31 долларов.

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Косметика в стиле мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны"

Wet n Wild анонсировал лимитированную коллекцию косметики, вдохновленную мультсериалом "Губка Боб Квадратные Штаны", на официальной инстаграм-странице бьюти-бренда. Представители опубликовали видео с Губкой Бобом и известной фразой, которая звучала в начале каждой серии мультсериала: "Вы готовы, дети?".

В коллекцию Wet n Wild x Spongebob вошли продукты, посвященные известным жителям города Бикини Боттом: палетка SpongeBob Nautical Nonsense с 18 гиперпигментированными оттенками в маслянисто-мягких матовых текстурах, мерцающие и сияюще-атласные, синтетические с мягкими волокнами кисти для макияжа с губкой Бобом и белкой Сэнди, спонжи различных форм с главным героем, а также Патриком и Сквидвардом, изготовленные из гидрофильного материала, который обеспечивает меньшее впитывание косметики.

Также в линейке есть футляр для хранения в форме ананаса, хайлайтер золотистого цвета, очиститель кистей с улиткой Гэри и спреи, которые сочетают в себе свойства увлажняющих средств и праймера, поэтому наносить их нужно для подготовки кожи перед созданием макияжа, для обеспечения свежего, увлажненного и осветительного эффекта на лице.

Интересно, что дизайн каждой упаковки косметического продукта выполнен в стиле популярного мультсериала, который передает морской дух: голубые, желтые и другие оттенки, изображения главных героев, имитация пузырьков воды. Купить косметику из коллекции Wet n Wild x Spongebob можно на официальном сайте бренда с 20 апреля.