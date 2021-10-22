Макіяж відьми на Геловін: як створити ідеальний образ – поради візажистки

Б'юті-образ відьми на Геловін є найбільш актуальним кожного року. Він може бути і моторошним, і сексуальним, і милим. Професійна візажистка і лікарка-косметологиня Людмила Гайдамака розповіла, як створити ідеальний макіяж казкової істоти, що практикує магію.

Навіть якщо у повсякденному житті не ідентифікуєте себе з образом відьми, то Геловін дозволяє продемонструвати фантазію і вийти за рамки. Щоб чорна сукня-накидка, загострений капелюх чи інший костюм виглядали гармонійно, їх слід довершити макіяжем.

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Як повторити макіяж відьми на Геловін

Для образу на тематичну вечірки з нагоди Геловіну 2021 насамперед знадобляться ідеї мейк-апу. Людмила Гайдамака акцентує на найважливіших кроках процесу.

Тон шкіри обличчя

В ідеалі варто спробувати зробити колір обличчя зі зеленим, синім або фіолетовим відблиском. Не менш ефектний вигляд матиме шкіра чисто білого кольору. Досягти бажаного допоможуть найсвітліший тональний крем та різноманітні барвники. Візажисти зазвичай просто додають ці рідкі фарби в базу для макіяжу. Людмила радить тон шкіри обличчя створювати за допомогою продуктів Make Up Forever.



Образ відьми Енн Гетевей / Фото з інстаграму акторки

Погляд

Очі відьми вимагають особливої уваги. Для того, щоб виділити погляд, використовуйте яскраві відтінки, основна гама кольорів – фуксія, фіолетовий, бірюза, синій або чорний. Аби не ускладнювати собі завдання, можна просто покрити повіки тінями або олівцем для очей. Професійна візажистка використовує засоби бренду ProVg і хороші пігментовані та стійкі варіанти, які є у ColourPop.

промалюйте яскравим кольоровим олівцем стрілку, а потім додайте драматичний акцент чорною підводкою або каялом. Добре виглядають такі варіанти з червоним, але варто бути уважною, адже вони дуже стійкі і їх важко змити.

Щодо оформлення брів, то ретельно промальовувати потрібно ділянку зламу. Злам повинен бути чорним і великим. Таким чином ви надасте образу більш суворого, магічного і моторошного вигляду. Олівець для брів можна використовувати Paris Berlin.



Моторошний макіяж відьми на Геловін / Фото з інстаграму @dimensionmakeupgt



Ефектний погляд відьми / Фото з інстаграму @kikomilano

Губи

Для створення стійкого макіяжу губ підійдуть помади NYX. Серед ідеальних відтінків для образу магічної відьми будуть сірі, бордові, сині, червоні або чорні.



Б'юті-образ Чаклунки / Фото з інстаграму @disneymaleficent