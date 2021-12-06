Манікюр на Новий рік 2022: ефектні варіанти святкового нейл-арту

Тренд на мінімалістичний нейл-дизайн ніхто не відміняв. Проте на свято хочеться чогось особливого, яскравого та ефектного. Надихайтеся модним манікюром на Новий рік зі символічними малюнками.

Незабаром настане рік Тигра, тому варто ретельно підготуватися до святкової вечірки з нагоди його зустрічі. Завершальним акцентом будь-якого образу є стильний манікюр.

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У наступному році насамперед варто звернути увагу на вічно модне класичне поєднання червоного і білого. Адже воно має особливо природний та органічний вигляд. Ви можете обрати як однотонне покриття 2 кольорами лаку, так і скомбінувати базу з ялинковими прикрасами, карамельними льодяниками, гірляндами – експериментуйте.

Ще одним актуальним міксом буде червоно-зелений новорічний манікюр. Тандем згаданих відтінків дозволяє одразу відчути атмосферу різдвяних свят, навіть якщо ви не використовуєте тематичних малюнків чи візерунків. Додати екстравагантності нейл-дизайну здатен білий або сріблястий лак.

Звісно, золото – поза модою і часом. За допомогою золотого покриття чи окремих елементів у нейл-арті можна зробити свій образ більш дорогим, розкішним і таким, що привертає увагу. Якщо інколи для повсякденного життя золотий манікюр – це занадто, то на Новий рік не може бути нічого доречнішого. Сміливо вибирайте навіть суцільний щільний металік.

Додамо, що запорукою вдалого манікюру на Новий рік 2022 є дотримання вишуканого і гарного стилю. У цьому сезоні авторитетні нейл-майстри радять віддавати перевагу розкішному декору, блискіткам, невеликим малюнкам, але їх слід використовувати дозовано. Також буде важко прогадати із трендовим зимовим манікюром з акуратними сніжинками, крихітними конфетті, артом у крижаному білому та мерехтливому кольорі.

Надихайтеся, творіть та насолоджуйтеся своїм святковим б'юті-образом.

Новорічний манікюр 2022: стильні ідеї

Святкове срібло



Манікюр на Новий рік / Фото з інстаграму @​betina_goldstein

Новорічна ніч



Сяйливий нейл-дизайн / Фото з інстаграму @​betina_goldstein

Свято на нігтях

Шиммеру багато не буває

Різдвяний смаколик

Мерехтливе світло

Різдвяна символіка – у тренді

Святковий манікюр – гортайте серію світлин, щоб побачити більше / Фото з інстаграму