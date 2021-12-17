З нагоди новорічних і різдвяних свят Джамала презентує свій перший авторський трек "Новий рік з тобою". Для зйомок кліпу вона обрала розкішний образ. Якщо ви думаєте, що вдягнути та як нафарбуватися на вечірку для зустрічі Нового року, то надихайтеся прикладом зірки.

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Джамала показала блискучий б'юті-образ

Артистка вирішила, що на Новий рік блиску багато не буває. Вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 885 тисяч підписників, ефектні світлини та додала підпис: "Такий шалений день. З найкращими людьми. Підготували разом для вас подарунок. Вже завтра – мій перший авторський новорічний трек "Новий рік з тобою". А наступного тижня – відео. Всіх-всіх поки не покажу, але скоро прем'єра. Чекаєте?".

Над створенням новорічного макіяжу із блискучими стрілками працювали українські візажистки – Нодіра Тураджанова та Ольга Мішура. Вони покрили повіки Джамали тінями коричневих і темних відтінків, приклеїли накладні вії для додаткової густини та намалювали ідеальні стрілки сріблястою мерехтливою підводкою. Для доповнення мейк-апу майстрині нанесли на губи зіркової красуні блиск світло-рожевого відтінку.

Манікюр Джамали також був стильним і святковим – вона продемонструвала однотонне срібне покриття нігтів із частинками блиску. Б'юті-образ виконавиця завершила пляжними хвилями на своїх довгих чорних пасмах, а передні локони закріпила ззаду і надала волоссю на маківці модного недбалого об'єму.

Щодо вбрання, то співачка підкреслила фігуру чорним напівпрозорим комбінезоном, прикрашеним вставками у вигляді тонких геометричних ліній зі сяйливими частинками, і масивними сережками.



Новорічний макіяж Джамали / Фото з інстаграму співачки



Розкішний б'юті-образ для свята / Фото з інстаграму Джамали



Ідея макіяжу для зустрічі Нового року / Фото з інстаграму Джамали



Ефектне мерехтіння блискучих пігментів / Фото з інстаграму Джамали



Оригінальне б'юті-рішення / Фото з інстаграму Джамали