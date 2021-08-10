Манікюр на осінь 2021: головні нейл-тренди наступного сезону

10 серпня 2021 , 20:36
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Джерело:

Cosmopolitan

Осінній сезон розпочнеться вже через декілька тижнів. Тому варто шукати новинки не лише для гардеробу, але й модні ідеї для осіннього манікюру. Адже приглушені кольори, стримані візерунки, м'які переходи між відтінками – те, що буде трендовим у нейл-дизайні і сподобається кожній модниці.

Ідеальний осінній манікюр передбачає поєднування золотистих, шоколадних, бронзових і хакі відтінків, які нагадують кольори опалого листя. Надихайтеся тенденціями для дизайну нігтів, які будуть популярними вже незабаром.

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Головні манікюрні тренди осені 2021

Приглушена палітра, яка гармоніює з природою

Незвичайні, виразні та об’ємні елементи декору нігтів

Блискітки і глітер, щоб сяяти восени

Half-moon: жіночний і вишуканий нейл-тренд наступного сезону

"Оголені" нігті для прихильниць ніжних варіантів

Золотисті деталі матимуть особливо доречний вигляд восени

Покриття металік – оригінальне і стильне рішення

 

Автор: Лідія Цюпера