Манікюр на осінь 2021: головні нейл-тренди наступного сезону
10 серпня 2021 , 20:36Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
Осінній сезон розпочнеться вже через декілька тижнів. Тому варто шукати новинки не лише для гардеробу, але й модні ідеї для осіннього манікюру. Адже приглушені кольори, стримані візерунки, м'які переходи між відтінками – те, що буде трендовим у нейл-дизайні і сподобається кожній модниці.
Ідеальний осінній манікюр передбачає поєднування золотистих, шоколадних, бронзових і хакі відтінків, які нагадують кольори опалого листя. Надихайтеся тенденціями для дизайну нігтів, які будуть популярними вже незабаром.
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Головні манікюрні тренди осені 2021
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