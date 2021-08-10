Маникюр на осень 2021: главные нейл-тренды следующего сезона
10 августа 2021 , 20:36Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Осенний сезон начнется уже через несколько недель. Поэтому стоит искать новинки не только для гардероба, но и модные идеи для осеннего маникюра. Ведь приглушенные цвета, сдержанные узоры, мягкие переходы между оттенками – то, что будет трендовым в нейл-дизайне и понравится каждой моднице.
Идеальный осенний маникюр предполагает сочитание золотистых, шоколадных, бронзовых и хаки оттенков, напоминающих цвета опавших листьев. Вдохновляйтесь тенденциями для дизайна ногтей, которые будут популярными уже скоро.
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