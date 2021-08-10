Маникюр на осень 2021: главные нейл-тренды следующего сезона

20:36

Осенний сезон начнется уже через несколько недель. Поэтому стоит искать новинки не только для гардероба, но и модные идеи для осеннего маникюра. Ведь приглушенные цвета, сдержанные узоры, мягкие переходы между оттенками – то, что будет трендовым в нейл-дизайне и понравится каждой моднице.