Супермодель знайшла ідеальний варіант манікюру на море і пляж. Ізабель Гулар опублікувала на своїй інстаграм-сторінці, де у неї 4, 6 мільйони підписників, кілька світлин з новим нейл-дизайном, який сподобався усім.

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Літній манікюр на відпочинок

Бразильська супермодель, відоміша як одна з колишніх "ангелів" Victoria's Secret, зробила манікюр у відтінку лимонного лікеру, і подалася на відпочинок. Яскраве покриття нігтів відмінно підкреслило її шоколадну засмагу та модні прикраси на пальцях у вигляді тонких кілець.

Щодо педикюру на літо, то Ізабель доповнила стильний образ білим покриттям на пальцях ніг. Проте ви також можете обрати відтінок лимонного лікеру для педикюру, аби хизуватися ним у відкритому літньому взутті. У такому випадку matchy-matchy руки і ноги зовсім не матимуть нудного вигляду.

Реакція шанувальників

"Мрія";

"Цей колір на твоїх нігтях – вогонь";

"Кольорова комбінація – любов";

"Б’юті-королева";

"Мені подобається манікюр! У мене такий же колір";

"Вау!".

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