Манікюр в пастельних відтінках стильно і незвично доповнюватиме ваш літній образ. Ви можете зупинитися як на однотонному покритті, так і спробувати різний арт на нігтях. Надихайтеся нижченаведеними ідеями.
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Ідеї для манікюру в пастельних тонах на літо 2021
Романтичні пастельні хвилі
Настрій цього літа – пухнасті хмарки на нігтях
Ніжна комбінація пастельних відтінків
Ефектні однотонні варіанти
Стильна клітинка
Красиве поєднання різнокольорових смужок
Вишуканий манікюр у різних відтінках
Пастельний френч