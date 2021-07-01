Пастельные оттенки являются трендом летнего сезона 2021. Мастера маникюра также подхватили тенденцию. Если вы не готовы к слишком яркому покрытию ногтей, но и устали от скучной классики, то пастельные тона для нейл-дизайна вам идеально подойдут. Самое трудное – это выбрать среди многих эффектных и модных идей для маникюра только одну.