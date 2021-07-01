Маникюр в пастельных оттенках стильно и необычно будет дополнять ваш летний образ. Вы можете остановиться как на однотонном покрытии, так и попробовать разный арт на ногтях. Вдохновляйтесь нижеследующими идеями.

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Идеи для маникюра в пастельных тонах на лето 2021

Романтические пастельные волны

Настроение этого лета – пушистые облака на ногтях

Нежная комбинация пастельных оттенков

Эффектные однотонные варианты

Стильная клетка

Красивое сочетание разноцветных полосок

Изысканный маникюр в разных оттенках

Пастельный френч

 