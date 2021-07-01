Маникюр в пастельных оттенках стильно и необычно будет дополнять ваш летний образ. Вы можете остановиться как на однотонном покрытии, так и попробовать разный арт на ногтях. Вдохновляйтесь нижеследующими идеями.
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Идеи для маникюра в пастельных тонах на лето 2021
Романтические пастельные волны
Настроение этого лета – пушистые облака на ногтях
Нежная комбинация пастельных оттенков
Эффектные однотонные варианты
Стильная клетка
Красивое сочетание разноцветных полосок
Изысканный маникюр в разных оттенках
Пастельный френч