Манікюр у стилі "Гра в кальмара" – головний нейл-тренд осені: неймовірні фото

Південнокорейський вебсеріал наробив стільки шуму цієї осені, що навіть в індустрії краси стають актуальними абсолютно нові тренди з мотивами найпопулярнішої дорами. Нейл-майстри вражають оригінальним артом на нігтях у стилі "Гра в кальмара". Аби залишатися в тренді, поспішіть зробити схожий манікюр.

Мотиви "Гри в кальмара" на нігтях можуть ефектно доповнити образ на Геловін, як раніше це робила маска Сальвадора Далі зі серіалу "Паперовий будинок". Такий манікюр також є дуже фотогенічним і стане чудовим урізноманітненням вашої стрічки у соцмережах.

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Серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим на Netflix, актори стрічки продовжують підписувати контракти зі світовими брендами та стають мегапопулярними в соцмережах, а глядачам пощастило збільшити продажі білих сліпонів Vans на 7800 відсотків. Тому природно, що макіяж, зачіски і манікюр у стилі улюбленців всього світу будуть найближчим часом найбільш затребуваними.

Для початку в манікюр з'явився новий тренд – нейл-арт з номерами, символами, силуетами, символічними для серіалу "Гра в кальмара". Якщо ви маєте бажання змінити модний френч чи принт рептилії на нігтях, то починайте відтворювати малюнки з посиланнями до найулюбленіших персонажів Squid Game.

В інстаграмі та фейсбуці можна знайти чимало цікавих ідей для манікюру з новими трендовими мотивами "Гри в кальмара". Особливо ефектний вигляд мають металевий бірюзовий відтінок, що нагадує костюми, які носили актори, та номери 456 і 067 відсилають до Сон Гі Хун і Се Бек – головних героїв серіалу. Надихайтеся найбільш оригінальними і модними малюнками на нігтях у стилі популярної південнокорейської дорами.

Манікюр у стилі серіалу "Гра в кальмара"



Астрактний манікюр з мотивами Squid Game / Фото з інстаграму @vwnails_



Тематичні символи для прихильників панку / Фото з інстаграму @feminailsss



Манікюр у стилі серіалу "Гра в кальмара" став хітом / Фото з інстаграму @romina_beautystudio



Ідея сміливого нейл-арту / Фото з інстаграму @naominailsnyc



Оригінальний дизайн і форма / Фото з інстаграму @studio_m_maja



Трендовий манікюр у стилі 3D / Фото з інстаграму @yang_eunsol



Елементи серіалу "Гра в кальмара" на нігтях / Фото з інстаграму @amber_n_nails_art



Епатажний манікюр в моді / Фото з інстаграму @_nailsbyalaska



Нейл-дизайн у стилі "Гра в кальмара" / Фото з фейсбуку @maniquremy​



Золоті акценти / Фото з фейсбуку @maniquremy​



Нігті для образу на Геловін у стилі дорами "Гра в кальмара" / Фото з інстаграму @nailtrap_steve



Гра на виживання передбачає кров повсюди / Фото з інстаграму @kinah_km



Стильний нейл-арт для фанатів Squid Game / Фото з інстаграму @lauraerd_