Маникюр в стиле "Игра в кальмара" – главный нейл-тренд осени: невероятные фото
Источник:tochka.net
Южнокорейский вебсериал наделал столько шума этой осенью, что даже в индустрии красоты становятся актуальными совершенно новые тренды с мотивами популярной дорамы. Нейл-мастера поражают оригинальным артом на ногтях в стиле "Игра в кальмара". Чтобы оставаться в тренде, поспешите сделать похожий маникюр.
Мотивы "Игры в кальмара" на ногтях могут эффектно дополнить образ на Хэллоуин, как раньше это делала маска Сальвадора Дали из сериала "Бумажный дом". Такой маникюр также очень фотогеничный и станет прекрасным разнообразием вашей ленты в соцсетях.
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Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным на Netflix, актеры ленты продолжают подписывать контракты с мировыми брендами и становятся мегапопулярными в соцсетях, а зрителям повезло увеличить продажи белых слипонов Vans на 7800 процентов. Поэтому естественно, что макияж, прически и маникюр в стиле любимцев всего мира будут в ближайшее время наиболее востребованными.
Для начала в маникюре появился новый тренд – нейл-арт с номерами, символами, силуэтами, символическими для сериала "Игра в кальмара". Если вы хотите поменять модный френч или принт рептилии на ногтях, то начинайте воспроизводить рисунки со ссылками к любимых персонажей Squid Game.
В инстаграме и фейсбуке можно найти немало интересных идей для маникюра с новыми трендовыми мотивами "Игры в кальмара". Особенно эффектно выглядят металлический бирюзовый оттенок, напоминающий костюмы, которые носили актеры, и номера 456 и 067, которые отсылают к Сон Ги Хун и Се Бек – главным героям сериала. Вдохновляйтесь наиболее оригинальными и модными рисунками на ногтях в стиле популярной южнокорейской дорамы.
Маникюр в стиле сериала "Игра в кальмара"
Астрактний маникюр с мотивами Squid Game / Фото с инстаграма @vwnails_
Тематические символы для любителей панка / Фото с инстаграма @feminailsss
Маникюр в стиле сериала "Игра в кальмара" стал хитом / Фото с инстаграма @romina_beautystudio
Идея смелого нейл-арта / Фото с инстаграма @naominailsnyc
Оригинальный дизайн и форма / Фото с инстаграма @studio_m_maja
Трендовый маникюр в стиле 3D / Фото с инстаграма @yang_eunsol
Элементы сериала "Игра в кальмара" на ногтях / Фото з інстаграму @amber_n_nails_art
Эпатажный маникюр в моде / Фото с инстаграма @_nailsbyalaska
Нейл-дизайн в стиле "Игра в кальмара" / Фото с фейсбука @maniquremy
Золотые акценты / Фото с фейсбука @maniquremy
Ногти для образа на Хэллоуин в стиле дорамы "Игра в кальмара" / Фото с инстаграма @nailtrap_steve
Игра на выживание предусматривает кровь повсюду / Фото с инстаграма @kinah_km
Стильный нейл-арт для фанатов Squid Game / Фото с инстаграма @lauraerd_